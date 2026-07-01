삼성 갤럭시 8세대 폴더블 예고…새 라인업 추가

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언팩 앞두고 티저 영상 공개…기존 폴드·플립 넘어 선택지 확대

AI 시대 맞춤형 폼팩터 강화…폴더블 시장 재편 본격화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 차세대 폴더블 스마트폰 공개를 앞두고 8세대 갤럭시 폴더블 라인업의 방향성을 담은 티저 영상을 공개했다.

삼성전자는 1일 글로벌 공식 인스타그램과 유튜브 채널을 통해 새 폴더블폰 티저 영상을 선보였다. 영상에는 초콜릿을 부러뜨리거나 스티커 사진을 찢는 장면 등을 활용해 새로운 폴더블 제품의 비율과 형태를 암시하는 내용이 담겼다.

8세대 폴더블폰 라인업 영상 [사진=삼성전자]

업계에서는 삼성전자가 기존 갤럭시 Z 폴드8과 갤럭시 Z 플립8 외에 새로운 폴더블 모델을 추가할 가능성에 주목하고 있다.

특히 화면 비율을 넓힌 '와이드 폴드' 형태나 프리미엄급 '갤럭시 Z 폴드8 울트라'가 새 라인업으로 포함될 수 있다는 전망이 나온다. 최근 외신과 정보기술(IT) 업계에서는 삼성전자가 폴드 시리즈를 일반형과 울트라 모델로 이원화하고, 보다 넓은 화면을 적용한 신규 폼팩터를 선보일 수 있다는 관측이 제기되고 있다.

삼성전자는 인공지능(AI) 활용이 일상 전반으로 확산되는 환경에 맞춰 기존 폴더블 경험을 강화하는 동시에 새로운 폼팩터를 추가해 선택지를 넓히겠다는 메시지를 전달했다.

8세대 폴더블폰 라인업 영상 이미지 [사진=삼성전자]

삼성전자는 지난 2019년 폴더블폰 시장을 개척한 이후 갤럭시 Z 폴드와 갤럭시 Z 플립을 중심으로 제품군을 확대해 왔다. 이번 8세대 라인업에서는 폴드의 생산성과 플립의 휴대성을 강화하는 한편, 더 넓고 자연스러운 사용 경험을 제공하는 신규 모델을 추가할 것으로 예상된다.

삼성전자 관계자는 "AI 시대에 맞춰 다양한 사용자 요구를 반영한 폴더블 라인업을 선보일 것"이라며 폴더블 시장의 성장을 이어가겠다고 밝혔다.

syu@newspim.com