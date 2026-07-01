영파씨, 13일 첫 믹스테이프 발매…카라 '미스터' 샘플링

AI 핵심 요약beta
- 영파씨가 6월 30일 첫 믹스테이프 소식을 알렸다.
- 영파씨는 13일 오후 6시 ‘영 테이프’를 발매한다.
- 카라 ‘미스터’ 샘플링곡 등 새 시도를 담았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 영파씨가 데뷔 첫 믹스테이프로 컴백한다.
영파씨는 지난 6월 30일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 믹스테이프 '영 테이프(young tape)'의 커밍순 포스터를 게재하며, 오는 13일 발매 소식을 알렸다.
공개된 포스터는 만화책을 연상케 하는 디자인으로 제작된 가운데, 다섯 멤버의 키치하면서도 자유분방한 매력이 고스란히 담겨져 있어 눈길을 끈다.
특히, 포스터 하단 멤버들의 말풍선에는 '잇츠 온 아워 1000일 데이(IT'S ON OUR 1000TH DAY!)'라는 대사가 삽입, 믹스테이프가 영파씨의 데뷔 1000일에 맞춰 발매된다는 소식을 재치 있게 녹여내며 팬들의 기대감을 끌어올렸다.
'영 테이프'는 영파씨가 데뷔 후 처음 내놓는 믹스테이프다. 정통 힙한 사운드를 기반으로 장르의 경계를 유연하게 넘나들며 독보적 팀 컬러를 구축한 영파씨는 또 한 번 색다른 음악적 시도에 나서며 'K팝씬 청개구리'다운 존재감을 과시한다.
특히 소속사 직속 선배인 카라의 메가 히트곡 '미스터'를 샘플링한 곡을 포함해 영파씨만의 날것의 에너지와 감성을 만날 수 있을 전망이다.
영파씨는 오는 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 믹스테이프 '영 테이프'를 발매한다.
alice09@newspim.com