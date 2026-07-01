전재수 부산시장, 취임 첫날부터 '민생 집중'…"민생 100일 비상조치"

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고환율·고유가 대응 방안 점검

시민 목소리 반영한 정책 마련

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 형식적 취임식을 생략하고 민생 현장 중심의 시정 운영에 나선다.

부산시는 전 시장이 1일 충렬사 참배를 시작으로 민선 9기 시정을 공식 출범하고 시민 체감형 민생 회복에 시정 역량을 집중할 계획이라고 밝혔다.

전재수 부산시장[사진=부산시] 2026.07.01

시는 '세계로 내일로 다시 뛰는 부산'을 시정 운영 방향으로 제시하고 시민 삶과 맞닿은 현장 중심 행정을 강화할 방침이다.

전 시장은 이날 오전 16개 구·군 단체장들과 함께 충렬사를 참배한 뒤 '부산 민생 100일 비상조치 대책회의'를 주재할 예정이다.

회의에서는 고환율·고유가와 내수 침체 장기화로 어려움을 겪는 시민과 소상공인 지원 방안을 점검하고 신속한 민생 회복을 위한 추진체계를 논의할 계획이다.

이후 전 시장은 이동노동자 지원시설인 '도담도담 서면센터'를 방문해 택배·배달 종사자 등의 애로사항을 청취한다. 유류비 부담 증가 등 현장 문제를 직접 확인하고 대응 방안을 모색하기 위해서다.

이어 중구 40계단 골목상권을 찾아 상인들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 듣는다. 물가 상승과 경기 둔화로 어려움을 겪는 소상공인 의견을 수렴해 실효성 있는 지원책 마련에 반영할 방침이다.

전재수 시장은 "민선 9기의 출발은 시민의 삶 회복에 있다"며 "현장에서 시민의 목소리를 듣고 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 말했다.

이어 "민생 회복은 속도가 중요한 만큼 과제를 신속히 추진하고 책임 있는 현장 행정을 이어가겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com