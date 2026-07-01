"40년 만에 전남광주 하나로"…'인구 317만' 통합시대 개막

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총예산 40조·GRDP 전국 3위로 우뚝 "메가시티 도약"

특별시청 4실·7본부·24국 체제…광역시장 장관급 격상

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 대한민국 첫 광역 행정통합 모델인 전남광주통합특별시(광주특별시)가 1일 공식 출범했다.

1986년 광주가 직할시로 승격되면서 전남과 광주는 분리됐으나 40년 만에 다시 합치게 됐다.

[광주·무안=뉴스핌] 박진형 기자 = 30일 광주 서구 시청사 외벽에 걸린 간판이 '전남광주통합특별시청' 명칭으로 교체돼 있다. 2026.06.30 bless4ya@newspim.com

광주특별시는 이재명 정부의 5극 3특 균형발전 전략의 선도 모델로 최대 20조원 규모의 재정 지원과 수도권 공공기관 배정 우대 등 통합 인센티브를 바탕으로 메가시티로 도약할 전망이다.

이번 행정통합에 따라 총인구는 317만명으로 전국 16개 시도 중 5위로 올라섰으며 면적은 1만 2864㎢로 늘어나 3위 규모를 자랑한다.

예산은 올해 기준으로 40조 4620억원으로 확대돼 3위에 올랐으나 재정 자립도는 12위(27.3%)로 하위권에 머물렀다. 이는 자체 재원(자주 수입) 비율이 다른 지자체에 비해 낮다는 의미다.

지역 내 총생산(GRDP)은 2024년 기준으로 158조 8075억원으로 3위의 위상을 얻었고 산업단지는 총 124개로 전국 6위 체급이다.

광주특별시청은 4실, 7본부 24국 체제(2·3급 담당관 5개 포함)로 출발하며 전체 공무원 수는 1만1100명 이상으로 확대돼 3위 규모다.

민형배 통합특별시장에게는 장관급 예우가 부여되며 국무회의에 직접 참석해 지역 현안을 중앙정부에 건의할 수 있는 권한이 주어진다.

차관급 부시장은 총 4명이며 행정부시장과 안전민생부시장은 정무직 국가공무원으로 특별시장이 추천하고 행정안전부 장관의 검토를 거쳐 대통령이 임명하는 구조다.

문화산업부시장과 경제농림부시장은 정무직 지방공무원으로 보한다.

이번 조직안은 양 시·도의 실·본부장 일원화로 초기 지휘 체계를 정리하는 데 초점을 맞췄으며 민 시장은 조만간 2차 조직 개편을 완성할 방침이다.

주청사는 특별법에 명시된 원칙에 따라 기존의 전남 동부청사·무안청사·광주청사를 균형 있게 운영하지만 우편·등기 등 각종 서류를 받는 지방자치법상 사무소 소재지(주소)는 동부청사로 정했다.

통합특별시의 성패는 올해 하반기 예상되는 4000억원 이상의 재정 부족 사태를 극복하는 동시에 민선 9기 핵심 시책을 구체화해 '압도적 성장'을 이끌 수 있느냐에 달려 있다.

실제로 하반기 세입은 1031억원에 불과한 반면 세출은 5034억원이 소요될 것으로 예측돼 현재로선 "공약사업 추진이 어려운 상황"으로 진단된다.

여기에 정부가 4년간 매년 5조원씩 지원하는 통합 인센티브를 발판으로 삼성전자와 SK하이닉스의 800조원 규모의 '호남 반도체 클러스터 투자 계획'에 발맞춰 신속한 행정 지원을 해야 한다.

기존 전통 제조업 중심의 산업 구조를 고부가가치 첨단 산업으로 전환하는 것이 중요한 과제인 셈이다.

민 시장은 반도체를 비롯해 AI·에너지·모빌리티·바이오 등 5대 첨단 산업 육성에 집중하겠다는 구상이다. 그는 "통합 전과는 완전히 새로운 세상이 열릴 것"이라고 기대하고 있다.

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