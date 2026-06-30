충북교총 "도의회 교육위, 상생·협치 의정 기대…위원장 선출 신중해야"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교총이 제13대 충북도의회 교육위원회 출범을 맞아 상생과 협치 중심의 의정 활동을 촉구하며 교육위원장 선출 과정의 신중함을 강조했다.

충북교원단체총연합회는 30일 성명을 내고 "제13대 충북도의회 교육위원회 출범을 진심으로 축하한다"며 "교육 현장 중심의 성숙한 상생 의정을 펼쳐야 한다"고 밝혔다.

충북교총 이미지.[사진=뉴스핌DB]

충북교총은 현재 충북 교육 현장이 학령인구 감소에 따른 지방 소멸 위기, 교권 침해, 악성 민원, 인공지능(AI)·디지털 전환에 따른 교육 격차 등 복합적 어려움에 직면해 있다고 진단했다.

그러면서 "이러한 위기 극복을 위해 교육위원회와 교육공동체 간 긴밀한 소통과 협치가 절실하다"고 강조했다.

교육위원회를 향해선 세 가지를 요구했다. 먼저 "과거 일부 도의원의 고압적 질의와 과도한 자료 요구는 견제를 넘어선 '의원 갑질'로 교육 현장을 위축시켰다"며 "자료 요구를 최소화하고 교육청 정보시스템을 우선 활용하는 행정사무감사 문화를 정착시켜야 한다"고 밝혔다.

이어 "교육 현장의 목소리를 반영한 교권 보호와 교육환경 개선 중심의 실효성 있는 조례 제정과 예산 편성에 나서야 한다"고 촉구했다.

특히 교육위원장 선출과 관련해 "지난해 일부 도의원의 과도한 자료 요구로 교육공동체가 갈등과 상처를 겪었다"며 "의회 본연의 견제와 협력의 균형을 유지하고 도민 신뢰를 회복할 수 있는 인물이 선출되도록 심사숙고해야 한다"고 강조했다.

충북교총은 "제13대 교육위원회가 과거 관행에서 벗어나 미래 충북 교육의 동반자로 자리매김하길 기대한다"고 덧붙였다.

baek3413@newspim.com