대전글로벌게임센터, 인디 게임스쿨 수료식

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우수 교육생 6명 지역 게임기업 인턴십 연계

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지역 대학생들이 게임 개발 실무 교육과 팀 프로젝트를 거쳐 지역 게임기업 현장으로 진출한다.

대전정보문화산업진흥원은 지난 29일 대전글로벌게임센터 인디(inD) 게임스쿨 수료식을 개최했다고 30일 밝혔다.

인디(inD) 게임스쿨 수료식. [사진=대전정보문화산업진흥원] 2026.06.30 gyun507@newspim.com

인디 게임스쿨은 지·산·학 협력을 기반으로 지역 게임 개발 인재를 양성하기 위한 프로그램이다. 우송대, 목원대, 배재대, 한남대, 한밭대, 대전대 학생들이 참여해 그래픽과 프로그래밍 실습 교육을 받고 전문가 멘토링을 바탕으로 팀 프로젝트를 수행했다.

이번 교육을 통해 모두 18명이 수료했다. 이 가운데 우수 교육생 6명은 지역 게임기업에서 5개월간 인턴으로 근무하며 실무 경험을 쌓을 예정이다.

수료식에는 이은학 대전정보문화산업진흥원장, 최윤성 국가수리과학연구소장, 박근만 대전게임협회장을 비롯해 교육생, 대학 교수진, 지역 게임콘텐츠 기업 관계자 등 40여 명이 참석했다.

행사는 팀 프로젝트 발표와 게임 시연, 수료증 전달, 우수팀 시상 순으로 진행됐다. 교육생들은 자유주제뿐 아니라 국가수리과학연구소와의 업무협약을 계기로 수리과학을 접목한 주제까지 포함해 다양한 게임 결과물을 선보였다.

진흥원은 앞으로 후속 프로그램을 통해 수료생들의 역량 강화를 지원하고 수리와 게임을 연계한 문화 체험 기회도 확대할 계획이다.

이은학 대전정보문화산업진흥원장은 "국가수리과학연구소, 지역 게임기업과의 협력을 바탕으로 인디 게임스쿨을 지역 게임개발 인재 양성의 대표 프로그램으로 키워가겠다"고 강조했다.

gyun507@newspim.com