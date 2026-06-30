AI 핵심 요약beta
- 원주시는 7월1일자 인사를 통해 서기관을 승진 임용했다.
- 또한 시정홍보실장·경제진흥과장 등 다수 사무관을 보직 발령했다.
- 여러 면·동장과 직무대리 보임을 통해 조직 운영 효율화를 꾀했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇서기관
▲박명옥 문화교육국장 ▲서병하 행정국장 ▲박태봉 총무과 ▲강지원 단구동장 ▲연길희 상하수도사업소장
◇사무관
▲송명순 시정홍보실장 ▲신현정 경제진흥과장 ▲김영자 미래산업진흥원 파견 ▲안국량 지역개발과장 ▲엄미남 안전총괄과장 ▲이규호 도로관리과장 ▲원민철 관광과장 ▲함은희 자원순환과장 ▲조승현 주택과장 ▲박경희 총무과장 ▲신동익 비서실장 ▲장일현 기획과장 ▲장성미 자치행정과장 ▲서재흥 회계과장 ▲권오경 예산과장 ▲홍종빈 징수과장 ▲김스젠 보건행정과장 ▲황성택 농정과장 ▲김연희 미리내도서관장 ▲박해정 차량등록사업소장 ▲김종근 소초면장 ▲황성환 귀래면장 ▲강정원 원인동장 ▲김경태 명륜2동장 ▲김주희 우산동장 ▲백승희 태장2동장 ▲배현만 첨단산업과장 직무대리 ▲김재일 건축과장 직무대리 ▲성순환 재산관리과장 직무대리 ▲윤선영 감염병관리과장 직무대리 ▲엄주호 하수시설과장 직무대리 ▲김승래 동부복합생활지원센터소장 직무대리 ▲전정용 흥업면장 직무대리 ▲이수민 판부면장 직무대리 ▲백지현 단구동 안전도시과장 직무대리 ▲김강순 일산동장 직무대리 ▲정미남 단계동장 직무대리 ▲김태석 봉산동장 직무대리 ▲권혁일 단구동 민원행정과장 ▲김영자 (재)원주미래산업진흥원 파견
이상 7월1일자.