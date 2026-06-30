익산시 '또래상담 동아리' 운영 확대…청소년 마음건강 안전망 강화

AI 핵심 요약beta
- 익산시청소년상담복지센터가 30일 또래 동아리 사업을 추진했다.
- 학교폭력 예방과 위기청소년 조기발견을 돕기 위해서다.
- 센터는 상담자 양성과 지원을 확대해 안전망을 강화했다.
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시청소년상담복지센터는 학교폭력 예방과 청소년 정서 지원을 위해 '또래 동아리 운영 사업'을 추진하고 있다고 30일 밝혔다.
이 사업은 청소년들이 학교와 지역사회에서 또래상담자로 활동하며 위기청소년을 조기에 발견하고 지원할 수 있도록 마련됐다. 또래 간 고민을 나누고 서로를 지지하는 문화를 조성해 청소년 안전망을 구축하는 데 목적을 두고 있다.
센터는 교내 또래 동아리 활동을 지원하고 참여 학생들이 전문 상담기법과 공감 대화법을 익힐 수 있도록 돕고 있다. 양성된 또래상담자들은 학교와 센터에서 친구들의 고민을 가장 가까이에서 듣고 정서적 지지 역할을 수행하고 있다.
특히 청소년 눈높이에 맞춘 상담을 통해 위기청소년과 학교 밖 청소년을 조기에 발견해 전문 상담으로 연계하는 등 촘촘한 지원체계 구축에도 기여하고 있다.
이 같은 활동은 성과로 이어져 지난 5월 열린 '2026 전북특별자치도 청소년박람회'에서 익산시청소년상담복지센터 소속 청소년들이 전북특별자치도지사 표창과 전북특별자치도교육감상을 수상했다.
익산시 관계자는 "또래상담 활동은 학교폭력 예방과 청소년들의 건강한 성장에 큰 역할을 하고 있다"며 "앞으로도 또래상담자 양성과 동아리 지원을 확대해 청소년들이 서로에게 힘이 되는 안전한 지역사회를 만들어 가겠다"고 말했다.
한편 익산시청소년상담복지센터는 청소년안전망을 통해 위기청소년을 발굴·지원하고 있으며 청소년과 부모를 대상으로 개인상담과 집단상담, 1388청소년전화 운영 등 다양한 심리·정서 지원 서비스를 제공하고 있다.
lbs0964@newspim.com