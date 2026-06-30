김해시, AI 행정 전용 문서 검색 모델 개발…전국 최초 무료 공개

AI 핵심 요약beta
- 경남 김해시가 30일 행정 문서·법령 검색 AI를 자체 개발했다.
- 공무원들이 약 60만 건을 학습해 정밀도와 보안을 높였다.
- 시는 이 모델을 무료 공개해 행정서비스로 확장한다.
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개인정보 유출 우려 해소
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 행정 문서와 법령 검색에 특화한 인공지능(AI) 모델을 자체 개발해 무료 공개한다.
시는 공무원들이 직접 고성능 그래픽처리장치(GPU) 서버를 구축하고 공개 AI 데이터셋을 활용해 약 60만 건의 행정 문서와 행정법 데이터를 학습시킨 행정 전용 검색 AI 모델을 개발했다고 30일 밝혔다.
이번 모델은 행정 문서와 법령 속에서 필요한 정보를 빠르게 찾도록 설계됐다. 문서의 의미를 먼저 추려 후보를 찾는 임베딩 방식과 후보를 다시 비교해 정확도를 높이는 리랭커 방식을 결합해 답변 정밀도를 끌어올렸다.
모델은 시청 내부망에서만 작동해 외부 인터넷과 분리된다. 이를 개인정보와 대외비 문서 유출 우려를 줄이고 외부 유료 서비스 이용에 드는 비용도 절감할 수 있다.
시는 자체 개발한 모델을 글로벌 AI 공유 플랫폼 허깅페이스에 공개 배포할 계획이다. 전국 지방자치단체와 공공기관, 대학, 연구소가 별도 비용 부담 없이 내려받아 활용할 수 있도록 한다는 취지다.
시는 이 모델을 바탕으로 민원 안내와 법령·지침 검색, 행정 상담 등 시민 체감형 서비스로 확장할 방침이다. 신뢰할 수 있는 자료를 기반으로 답변하는 RAG 방식을 적용해 AI의 오류 가능성도 낮추겠다고 밝혔다.
시 관계자는 "기술을 단순히 도입하는 데서 나아가 직접 개발해 공유하는 단계로 나아갔다"며 "시민 맞춤형 AI 행정서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com