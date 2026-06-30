삼성전자 초기업노조, 최승호 위원장 재신임 가결…DS 교섭 힘 싣는다

AI 핵심 요약beta
- 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 30일 최승호 위원장 재신임안을 가결했다.
- 조합원 전자투표에서 투표율 70.8%·찬성률 87.5%로 재신임이 통과됐다.
- 노조는 2027년 임금교섭에서 DS부문 중심 교섭 전략과 교섭대표노조 지위 확보를 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 최대 노동조합인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부가 최승호 위원장 재신임안을 가결했다.
초기업노조는 30일 조합원 전자투표 결과 재적 조합원 5만4165명 가운데 3만8336명이 참여해 투표율 70.8%를 기록했다고 밝혔다. 재신임안은 찬성률 87.5%, 3만3550명의 찬성으로 통과됐다.
이번 투표는 지난 24일부터 이날 오전 10시까지 진행됐다. 안건은 위원장 재신임과 규약 개정이었다.
최 위원장은 올해 임금교섭 결과에 대한 책임을 이유로 재신임을 요청했다. 재신임이 가결되면서 초기업노조는 2027년 임금교섭에서 디바이스솔루션(DS) 부문을 중심으로 교섭 전략을 추진할 예정이다.
노조는 DS부문 교섭단위 분리와 위원회 구성, 근로자대표 지위 확보 등을 추진한다는 방침이다. 분리교섭이 인정되지 않을 경우 교섭대표노조 지위를 확보해 단독 교섭에 나서는 방안도 제시했다.
초기업노조를 포함한 공동교섭단은 지난달 삼성전자와 평균 임금 6.2% 인상, 특별경영성과급 신설, 주택자금 대출제도 등을 담은 올해 임금협상 잠정합의안을 마련했다.
그러나 성과급 배분 등을 둘러싼 불만이 이어지면서 조합원 이탈이 발생했다. 초기업노조는 한때 조합원 수가 7만6000명을 넘기며 과반 노조 지위를 확보했지만, 최근 과반 지위를 상실했다. 전날 오후 1시 기준 조합원 수는 5만5200명이다.
kji01@newspim.com