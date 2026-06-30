군포시 민선9기 시정기획단, 15일 간 1차 활동 마무리

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이길호 단장 "광범위한 시정 점검 진행했고 시민 목소리 직접 반영할 수 있었다"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시 민선9기 시정기획단은 지난 15일 출범 이후 보름여의 1차 활동을 마쳤다고 30일 밝혔다.

주요 사업 현장 방문. [사진=군포시 민선9기 시정기획단]

시정기획단은 전문가, 당사자, 활동가 등으로 구성된 20명의 위원으로 이뤄져 있으며 한대희 군포시장 당선인의 민선9기 시정 운영을 효과적으로 지원하기 위해 두 단계로 나눠 운영되고 있다.

첫 회의에서 시정기획단은 운영 방향을 정한 뒤 4개 분과(도시주택, 기업재정, 행정지원, 복지) 회의를 통해 시정 전반에 대한 사전 진단을 시작했다. 이 과정에서 소관 부서에 105건의 자료를 요청했다.

이어 22일부터 이틀 간 진행된 주요업무보고회에서는 총 42개 부서 및 산하기관의 270개 사업을 점검하며 군포시의 현황을 진단했으며 당선인이 강조한 시민주권, 신속한 주거정비, 효율적 재정운용에 대한 시정 방향을 모색했다.

인수위원회 공약현안사항 보고회 (6. 29. 군포산업진흥원). [사진=군포시 민선9기 시정기획단]

또 24일부터 이틀 간 공약 및 현안사항 보고회가 개최돼 26개 부서에서 92개 공약사업을 검토했다. 이 과정은 공직자와의 협력을 기반으로 한 선제적 논의로 22개 공약에 대한 재검토 협의가 이뤄졌다.

출범과 동시에 개설한 시민소통 창구인 '제안ON'에는 시민의 제안 42건이 접수돼 시민이 시정의 동반자 역할을 할 수 있는 첫 단계를 마련했다. 제안 내용은 교통, 도로, 안전, 생태환경 등 다양한 분야를 포괄하고 있다.

기획단은 이번 1차 활동을 통해 취임 직후 100일 액션플랜 및 '제안ON' 시민 제안 검토 등을 포함한 후속 과제를 추진하고 있으며 15일 최종결과 보고회를 거쳐 2차 활동을 종료한 뒤 8월 중 백서를 발간해 시민에게 공개할 예정이다.

인수위원회 공약현안사항 보고회 (6. 29. 디퍼아울렛). [사진=군포시 민선9기 시정기획단]

이길호 시정기획단장은 "짧은 시간에도 불구하고 광범위한 시정 점검을 진행했고 시민의 목소리를 직접 반영할 수 있었다"고 말했다. 그는 "'빠르고 확실한 변화'가 지속되도록 새 시정의 출범을 뒷받침할 것"이라고 강조했다.

1141world@newspim.com