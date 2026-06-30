전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

전재수 부산시장 당선인, 민선 9기 '실무형 정무라인' 구축…실무협치·실행력

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 전재수 부산시장 당선인이 30일 실무형 정무라인 인선을 단행했다.
  • 오석근·정경원·홍순헌·정주영·박석호·반선호 등을 요직에 배치해 실무 협치와 실행력을 강화했다.
  • 부산시는 공직사회와 정무라인의 협업으로 핵심 공약과 현안을 속도감 있게 추진하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

정무직 인선 협업 체계 마련
행정 역량 조정·실행력 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장 당선인이 민선 9기 부산시정을 뒷받침할 정무직 인선을 통해 공직사회와의 협업을 전제로 한 실무형 정무라인을 꾸렸다.

민선 9기 부산시 정무라인의 키워드는 '실무 협치'와 '실행력'이다. 전 당선인 측은 이번 인선으로 공직사회가 쌓아온 행정 역량에 정무적 조정 능력과 현장 실행력을 더해, 시정 핵심 공약과 현안을 속도감 있게 추진할 수 있는 협업형 체계를 갖췄다고 30일 밝혔다.

정무라인은 정무조율, 정책협치, 정책조정, 메시지·여론, 대외협력 기능을 중심으로 구성됐다. 시는 이를 통해 국회와 중앙정부, 시의회, 지역사회와의 협력망을 넓혀 시민이 변화를 체감할 수 있는 성과를 내겠다는 구상이다.

민선 9기 부산시청 주요 내정자 명단 [사진=전재수 부산시장 당선인] 2026.06.30

미래혁신부시장에는 오석근 한화에어로스페이스 고문이 내정됐다. 오 내정자는 건설부 장관 비서관, 대통령비서실 행정관, 포스코 부사장, 부산대학교 대외협력부총장 등을 지내며 정부·기업·교육계를 아우르는 경력을 쌓았다.

복합 현안에 대한 균형 감각과 조정 능력을 갖춘 인물로 평가되며, 부산 경제 현안을 뒷받침하고 공직사회와 기업·대학·대외기관을 연결하는 실질적 협력 플랫폼 역할을 맡게 된다. 시는 오 내정자가 부산의 경제 활력 회복과 산업 기반 강화 과정에서 조정자이자 실행 지원자 역할을 수행할 것으로 보고 있다.

1급 대우 정무특별보좌관에는 정경원 더불어민주당 부산시당 사무처장이 내정됐다. 정 내정자는 부산시당 사무처장과 민주당 중앙당 조직국장 등을 역임하며 당 조직 운영과 국회·중앙정치권과의 정무 소통 경험을 쌓았다.

향후 국회와 중앙정치권의 흐름을 고려해 부산시 핵심 현안을 정무적으로 조율하고, 주요 시정 과제가 중앙 정치무대에서 원활히 논의·지원될 수 있도록 연결하는 실무형 정무 허브 역할을 맡는다.

1급 대우 정책협치특별보좌관에는 홍순헌 전 해운대구청장이 내정됐다. 홍 내정자는 해운대구청장을 지내며 기초자치단체장으로서 지역 현안을 주민과 함께 해결해 온 경험이 있다. 부산대학교 공과대학 사회환경시스템공학과 교수로 재직하며 도시행정과 지역 과제에 대한 이해도도 갖추고 있다.

시는 홍 내정자가 공공·민간, 시와 구·군, 시정과 시민사회를 잇는 가교 역할을 할 것으로 보고 있다. 홍 내정자는 정책 총괄, 시의회와의 소통, 공공·민간 협력, 지역 현안 조정, '부산형 협치' 모델 발굴 등을 담당한다.

2급 상당 정책수석보좌관에는 정주영 전 전재수 의원실 보좌관이 내정됐다. 정 내정자는 전 당선인의 초선 국회의원 시절부터 주요 의정 활동과 정책 구상을 함께해 온 참모로 국회 보좌진과 해양수산부 장관정책보좌관을 거치며 입법·예산·행정·정책조정 업무를 두루 경험했다.

전 당선인의 시정 철학과 핵심 공약에 대한 이해도가 높다는 평가를 받으며 민선 9기 핵심 공약을 부서별 실행 과제로 전환하고 부서 간 정책 조정과 이행 관리를 총괄한다. 시는 공약이 행정계획·예산·사업으로 연결되도록 공직사회와 함께 실행 체계를 정비하고 정책 추진의 속도와 완성도를 높이는 역할을 맡긴다는 계획이다.

3급 상당 정무수석보좌관에는 박석호 전 부산일보 기자가 내정됐다. 박 내정자는 언론계에서 정치·행정·지역 현장을 폭넓게 취재한 경력을 갖고 있으며 지역 여론과 언론 환경에 대한 이해가 높다는 평가다. 민선 9기 시정 메시지 방향을 정리하고 주요 현안에 대한 여론 흐름을 점검하며 정책 성과를 시민 눈높이에 맞춰 명확하고 효과적으로 전달하는 정무기획 업무를 맡는다.

3급 상당 대외협력보좌관에는 반선호 전 부산시의원이 내정됐다. 반 내정자는 기초의원과 광역의원을 모두 경험해 지방의회 현장을 잘 알고 국무총리실 등 중앙 정치·행정 현장도 거쳤다.

의회·언론·대외기관과의 소통 경험을 바탕으로 시의회와 외부 대외기관, 지역사회와의 협력망을 촘촘히 구축하고 시정 현안 추진 과정에서 필요한 대외 조율을 담당한다. 시는 젊은 실무형 참모인 반 내정자가 시정의 추진 속도와 현장 대응력을 높이는 데 기여할 것으로 보고 있다.

전재수 당선인은 "공직사회와 함께 일하고, 시민이 체감할 성과를 만들 수 있는 실무 역량을 기준으로 삼았다"면서 "민선 9기 정무라인은 정무적 조율과 대외 협력으로 공직사회의 실행력을 뒷받침하는 협치형 참모진이 될 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
사진
李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동