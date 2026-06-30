디엑스앤브이엑스, BIO USA서 글로벌 40개사와 파트너링 미팅 진행

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스가 30일 BIO USA서 40개사와 미팅했다.
- 권규찬 대표가 OVM-200 등 주요 파이프라인을 소개했다.
- 비만치료제와 OVM-200에 글로벌 관심이 집중됐다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료진단·신약개발 전문기업 디엑스앤브이엑스(DXVX)가 지난 22~25일 미국 샌디에고에서 열린 '2026 바이오 인터내셔널 컨벤션(BIO USA)'에 참가해 글로벌 제약사 및 바이오 기업 약 40개사와 파트너링 미팅을 진행했다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 BIO USA는 전 세계 제약·바이오 기업과 투자기관 등 2만여 명이 참가하는 글로벌 최대 바이오 비즈니스 행사로, 기술이전과 공동개발, 전략적 투자 논의가 활발히 이뤄지는 무대다.
회사는 현장에서 13분 기업 발표 세션을 통해 주요 파이프라인을 공개했다. 권규찬 대표가 직접 진행한 발표에서는 항암신약 OVM-200, 경구용 비만치료제, 핵산·LNP 안정화 플랫폼(KRNA), 자회사 에빅스젠의 안구건조증 치료제 후보와 혈뇌장벽(BBB) 투과 플랫폼 등을 소개했다.
회사에 따르면 OVM-200은 자회사 영국 옥스포드 백메딕스(OVM)가 지난 5월 미국임상종양학회(ASCO)에서 성공적인 임상 1상 결과를 발표한 이후 이번 행사에서 글로벌 파트너들의 관심이 집중됐다.
경구용 비만치료제는 세계 최초 'irreversible agonist GLP-1RA'로 소개되며 주목을 받았다. 해당 기전은 전 세계에서 유일하게 DXVX가 개발 중이며, 현장에서 다수의 추가 미팅이 이어졌다.
권규찬 디엑스앤브이엑스 대표는 "빅파마를 포함한 40여개사와의 미팅 결과는 상당히 고무적"이라며 "해외 기술수출 성과가 구체화되고 있어, 계약 체결까지 집중도를 유지할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com