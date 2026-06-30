제주항공, 국제선 승객 10명 중 3명은 외국인…지난해 대비 23% 증가

AI 핵심 요약beta
- 제주항공이 30일 올해 1~5월 외국인 105만8000명 탑승했다고 밝혔다.
- 외국인 비중은 국제선 358만9000명 중 29.5%로 전년 같은 기간보다 23% 늘었다.
- 일본 노선에서 외국인 탑승이 가장 많았고 한류 마케팅·프로모션을 통해 57개 국제 노선을 운항 중이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 제주항공이 올해 1월부터 5월까지 국제선 탑승객 중 외국인이 105만8000명으로 집계됐다고 30일 밝혔다. 지난해 같은 기간 86만명보다 23% 증가한 수치다. 국제선 전체 탑승객 358만9000명 중 외국인이 차지하는 비중은 29.5%다.
국적별로는 일본인이 44만9000명(42%)으로 가장 많았다. 중국·대만·홍콩 등 중화권은 32만7000명(31%), 필리핀·싱가포르·태국·베트남 등 동남아시아는 13만명(12%)이었다.
노선별로는 인천~도쿄(나리타) 노선이 11만9000명으로 외국인 탑승객이 가장 많았고, 인천~오사카(11만5000명), 부산~타이베이(5만5000명)가 뒤를 이었다. 외국인 탑승객 비중이 높은 노선은 제주~베이징(97%), 인천~자무쓰(93%), 인천~옌지(84%) 순이었다.
제주항공은 한류 콘텐츠를 활용한 마케팅과 '찜 특가' 프로모션, SNS를 통한 관광객 유치 활동을 펼치고 있다. 현재 일본, 중국, 대만, 싱가포르, 베트남, 태국, 몽골, 인도네시아 등을 중심으로 57개 국제 노선을 운항 중이다.
yuniya@newspim.com