전북도의회, 초선의원 직무교육...전문 의정역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북도의회가 29일 초선의원 대상 맞춤형 직무교육을 실시했다
- 제13대 의회 출범 앞두고 조례·예결산·공무국외출장 등 투명한 의회 운영 역량 강화를 목표로 했다
- 도의회는 이번 교육으로 초선의원 실무 능력과 사무처와의 협업 체계 강화 효과를 기대했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도의회가 초선의원들의 전문성과 실무 역량 강화를 위해 맞춤형 직무교육을 실시했다고 29일 밝혔다.
도의회는 이날 완주군 이서면 지방자치인재개발원에서 초선의원과 의회사무처 직원 등 60명이 참석한 가운데 '찾아가는 초선의원 직무교육'을 진행했다.
이번 교육은 제13대 전북특별자치도의회 출범을 앞두고 조례 제정과 개정 예산안 및 결산 심사 능력을 높이고 공무국외출장 기준 등 투명한 의회 운영 역량을 강화하기 위해 마련됐다.
교육은 4개 과정으로 진행됐다. 오전에는 지방자치와 지방의회의 역할을 주제로 지방의회의 기능과 역할을 다뤘으며 오후에는 조례안 입안과 심사 예결산 심사 실무 공무국외출장 기준 등에 대한 사례 중심 교육이 이어졌다.
도의회는 이번 교육을 통해 초선의원들이 의정활동에 필요한 실무 능력을 높이고 의회사무처 직원들과의 협업 체계도 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
도의회 사무처 관계자는 "이번 교육은 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 역량 강화에 중점을 뒀다"며 "전문성과 공공성을 갖춘 의회 운영을 통해 도민에게 신뢰받는 의회를 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com