김관영 전북지사 이임..."지난 4년은 도전과 감사의 시간"

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북지사가 29일 민선8기 도정을 마치고 이임했다
- 이임식에서 전북특별자치도 출범과 미래산업 육성 등 4년 성과를 돌아봤다
- 김 지사는 도지사직은 내려놓지만 전북 발전을 계속 응원하겠다고 말했다
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도민·공직자 환송...4년 도정 마무리·전북 발전 응원
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 전북특별자치도지사가 29일 4년간의 민선8기 도정을 마무리하고 도민과 공직자들의 환송 속에 이임했다.
전북특별자치도는 이 도청 공연장에서 도청 직원과 유관기관 관계자 도민 등이 참석한 가운데 김관영 도지사 이임식을 열고 지난 4년간의 도정 성과를 돌아봤다.
이날 행사는 지난 2022년 7월 출범한 민선8기 도정의 주요 성과를 되새기고 전북특별자치도 출범과 미래 발전의 의미를 공유하기 위해 마련됐다.
김 지사는 이임사에서 "지난 4년은 도전과 감사의 시간이었다"며 "도민의 삶이 있는 곳이라면 어디든 달려간다는 마음으로 쉼 없이 도정을 이끌었다"고 말했다.
이어 "전북이 대한민국의 새로운 성장 거점으로 도약해야 한다는 목표로 도정을 추진했다"며 "도민과 공직자들과 함께 전북특별자치도라는 새로운 역사를 만든 것은 가장 큰 보람이었다"고 밝혔다.
민선8기 동안 전북은 전북특별자치도 출범을 이뤘으며 새만금을 미래 성장 거점으로 육성하고 피지컬 AI와 재생에너지 방위산업 바이오 등 미래산업 기반을 확대했다. 하계올림픽 국내 후보도시 선정도 주요 성과로 꼽혔다.
또 현대자동차그룹 투자와 글로벌 기업들의 관심을 바탕으로 미래 성장 기반을 마련했으며 백년포럼과 1기업 1공무원 전담제 등 도민과 공직자가 함께하는 정책도 추진했다.
김 지사는 "도지사직은 내려놓지만 전북을 사랑하는 마음은 변함없다"며 "앞으로도 전북의 더 큰 발전을 응원하며 늘 함께하겠다"고 말했다.
이날 이임식은 도립국악원 공연단의 식전공연과 재임 기간 활동 영상 상영 이임사 순으로 진행됐으며 김관영 지사는 전북특별자치도 출범을 이끈 민선8기 도정을 마무리하고 도청을 떠났다.
lbs0964@newspim.com