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현대건설, 여의도 광장아파트 재건축 수주 유력...현설 단독 참여

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  • 조합이 29일 여의도 광장아파트38-1 재건축 시공자 설명회에서 현대건설 단독 참석을 확인했다.
  • 조합은 2차 입찰까지 단독 참여 시 유찰 후 수의계약으로 전환해 평당 1590만원 초고가 공사비로 랜드마크 고급 단지를 추진한다.
  • 조합은 유현준 설계 원안을 지키며 디에이치 이상 프리미엄 브랜드와 고급 설계·주차 확충을 현대건설에 요구했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현대건설만 현설 참여…2차도 단독 참여 시 수의계약 전환
"대형사 출혈 경쟁 기피…수의계약 전환 낙담할 일 아냐"
평당 1590만원 초고가 공사비…"꼼수 증액 원천 차단"
"디에이치(THE H) 그 이상 원해…유현준 원안 사수 필수"

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 여의도 광장아파트 38-1 재건축 정비사업의 시공권이 현대건설으로 기울고 있다. 시공자 선정을 위한 첫 현장설명회에 현대건설만 단독으로 참석하면서 사실상 유찰이 확실시되는 가운데, 조합은 2차 입찰 공고 이후 수의계약으로 전환하는 방안을 유력하게 검토하고 있다.

조합은 3.3㎡당 1590만원에 달하는 역대 최고 수준의 공사비를 제시한 만큼, 단순한 재건축을 넘어 여의도를 대표할 랜드마크 단지 조성을 목표로 하이엔드급을 뛰어넘는 특화 설계와 최고 수준의 상품성을 시공사에 요구하고 있다.

◆ 현대건설만 현장설명회 참여…2차 역시 단독 참여 시 수의계약 전환 유력 

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 29일 정비업계에 따르면 이날 오후 3시 서울 영등포구 여의도동에 위치한 조합 사무실에서 열린 '광장아파트38-1 재건축정비사업' 시공자 선정 현장설명회에는 현대건설 1개사만 참석했다. 사진은 광장아파트38-1 재건축정비사업 조합 사무실 2026.06.29 dosong@newspim.com

29일 정비업계에 따르면 이날 오후 3시 서울 영등포구 여의도동에 위치한 조합 사무실에서 열린 '광장아파트38-1 재건축정비사업' 시공자 선정 현장설명회에는 현대건설 1개사만 참석했다. 현행 정비사업 계약업무처리기준상 일반경쟁입찰은 2개사 이상이 참여해야 성립하므로 이번 입찰은 자동 유찰 수순을 밟게 됐다.

조합은 30일 공공지원자 검토를 요청한 뒤 회신 결과에 따라 1~2주 내로 2차 입찰 공고를 낼 예정이다. 만약 2차 현장설명회 및 입찰에서도 현대건설이 단독으로 참여할 경우, 관련 법령에 따라 2회 연속 유찰에 따른 수의계약으로 전환된다.

김신혜 광장아파트38-1 재건축 조합장은 이날 현장설명회 직후 진행된 취재진과의 인터뷰에서 "단지 규모상 최상위 시공사들의 대규모 경쟁 입찰을 기대하기는 처음부터 구조적으로 어려웠다"며 "2차까지 단독 입찰이 이어져 수의계약으로 가더라도 크게 낙담할 상황은 아니며, 현대건설의 참여 자체를 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다.

당초 정비업계에서는 롯데건설, HDC현대산업개발, 대우건설, SK에코플랜트 등 다수의 대형 건설사가 해당 사업지에 관심을 보인 것으로 알려졌다. 하지만 약 1년 전부터 현대건설이 강력한 수주 의지를 드러내면서 타 건설사들이 출혈 경쟁을 피하기 위해 발을 뺀 것으로 조합 측은 분석했다.

◆ 평당 1590만원 초고가 공사비…"꼼수 증액 원천 차단"

이번 수주전의 최대 쟁점은 단연 3.3㎡당 1590만원으로 책정된 공사비다. 이는 최근 서울 주요 정비사업장 중에서도 단연 최상위 수준으로, 총공사비는 약 440억원 규모다.

조합이 이처럼 높은 예정 가격을 제시한 배경에는 '꼼수 증액' 차단과 '확실한 고급화'라는 두 가지 포석이 깔려있다. 김 조합장은 "정비사업 현장에서 예정가보다 낙찰률을 크게 낮춰 시작한 뒤 결국 공사비를 대폭 올려 조합원들이 분담금 폭탄을 맞는 관행을 끊고 싶었다"며 "처음부터 현실적이고 적정한 공사비를 제시하는 대신, 시공사로부터 그에 걸맞은 완벽한 제안을 받겠다는 취지"라고 설명했다.

이어 "우리 단지는 분리 재건축으로 진행되는 소규모 단지로, 인근 타 대단지와의 경쟁에서 살아남으려면 철저한 고급화와 차별화가 필수적"이라고 강조했다. 현재 이 구역은 대지면적 1만 167㎡에 지하 4층에서 지상 최고 52층 규모의 공동주택 414가구(3개동) 및 부대복리시설을 짓는 프로젝트로 추진 중이며, 조합원 수는 168명에 불과하다. 적은 조합원 수로 초고층 랜드마크를 짓기 위해서는 높은 공사비 책정이 불가피했다는 설명이다.

◆ "디에이치(THE H) 그 이상 원해…유현준 원안 사수 필수"

조합은 유현준건축사사무소가 설계한 원안의 핵심 가치를 사수하겠다는 강력한 의지를 보였다. 특히 3개 동 주동 유지, 전 가구 남향 배치 등의 가이드라인은 시공사가 임의로 변경할 수 없는 필수 조건임을 분명히 했다.

김 조합장은 "시공사가 프리미엄 브랜드인 '디에이치' 이상의 특별한 브랜드를 제안하는 것도 긍정적으로 열어두고 있다"며 "유현준 교수가 현대건설과 함께 작업했던 고급 빌라 '아페르 한강' 이상의 퀄리티를 원하며, 정비사업 최초의 챌린지가 될 수 있는 수준의 공간 확장과 프라이버시 보호 설계를 기대한다"고 말했다.

아울러 현재 지하 4층으로 계획된 주차장 규모 역시 최고급 주거 단지 기준에 부합하도록, 시공사 측에서 주차 대수를 대폭 늘리는 방향으로 적극적인 제안을 내놓을 것을 주문했다.

dosong@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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