李在镕：三星将加快半导体扩产 HBM充电投资忠清地区

纽斯频通讯社首尔6月29日电 三星电子会长李在镕29日表示，随着人工智能（AI）快速发展带动半导体需求持续增长，三星正考虑将韩国光州作为新的半导体产业基地候选地，并计划围绕半导体、机器人、生物医药等未来产业，在韩国多个地区推进差异化投资布局。

资料图：三星电子会长李在镕。【图片=纽斯频通讯社DB】

李在镕当天在青瓦台迎宾馆举行的"韩国实现大飞跃三大超级项目国民报告会"上表示，AI正推动技术以前所未有的速度发生变化，尽管包括三星在内的半导体企业持续扩大投资，但市场普遍认为，现有产能仍难以满足快速增长的需求。

他说，继器兴、华城、平泽半导体生产基地之后，三星已加快推进龙仁国家产业园区建设，建设新产业基地的时间也相应提前。

谈及新产业基地选址时，李在镕表示，在多个候选地区中，光州在电力、工业用水、人力资源及基础设施等方面具有优势，公司正将光州作为新半导体产业基地候选地进行规划。

在高带宽存储器（HBM）领域，李在镕表示，HBM生产需要采用半导体芯片堆叠等先进制造工艺，三星计划依托现有半导体后道工艺生产基地，将HBM晶圆厂投资重点放在忠清地区天安、温阳等地，进一步提升AI半导体制造能力。

李在镕还介绍了三星在机器人和人工智能领域的投资规划。他表示，未来机器人应用将从工业生产逐步扩展至家庭、餐饮、医疗、养老等多个领域。三星集团内部AI数据中心及机器人相关投资将重点布局于庆尚北道龟尾市。

此外，三星还计划扩大集团其他核心业务在韩国各地的投资布局。其中，三星SDI将围绕庆尚南道蔚山投资下一代全固态电池和储能系统（ESS）电池项目；下一代造船业务将继续投资庆尚南道巨济市；三星电机将在釜山扩大先进封装基板生产投资；生物医药业务则将集中投资仁川松岛，推动当地建设成为全球大型生物产业基地。（完）

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