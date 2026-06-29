설동호 교육감 12년 마무리…"대전교육 동반자로 함께하겠다"

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29일 퇴임식…"대전교육 응원하는 시민으로 함께할 것"

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 설동호 대전시교육감이 29일 퇴임식을 끝으로 12년간 이어온 교육감직을 마무리했다. 설 교육감은 "앞으로도 대전교육을 응원하는 시민이자 동반자로 함께하겠다"고 마지막 인사를 전했다.

대전시교육청은 이날 시교육청 대강당에서 본청 직원과 교육지원청 교육장, 직속기관장, 학교급별 교장단 대표 등 교육가족이 참석한 가운데 설 교육감 퇴임식을 개최했다고 밝혔다.

설동호 대전시교육감이 29일 퇴임사를 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.06.29 nn0416@newspim.com

설 교육감은 퇴임사를 통해 지난 12년을 함께한 교육가족과 시민들에게 감사의 뜻을 전했다. 그는 "대전교육가족과 함께 걸어온 시간은 제 인생에서 가장 큰 영광이자 보람이었다"며 "학생들의 성장과 행복을 위해 묵묵히 최선을 다해 준 교육가족과 변함없는 신뢰를 보내준 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "오늘의 대전교육은 교육감 한 사람의 성과가 아니라 학생과 교직원, 학부모, 시민 모두가 함께 만들어낸 소중한 결실"이라며 "우리 학생들이 꿈을 마음껏 펼치고 행복하게 성장할 수 있는 교육이 앞으로도 이어지길 바란다"고 밝혔다.

또 "대전교육이 미래사회를 이끌 창의융합인재를 키우는 교육으로 더욱 발전해 나가기를 진심으로 응원한다"며 대전교육의 지속적인 성장을 기원했다.

29일 대전시교육청 대강당에서 열린 퇴임식에서 설동호 대전시교육감이 직원들을 향해 인사를 하고 있다. [사진=대전시교육청] 2026.06.29 nn0416@newspim.com

설 교육감은 1972년 초등학교 교사로 교직에 입문한 뒤 중·고교 교사와 대학교수, 한밭대학교 총장을 거쳐 2014년 제9대 대전시교육감에 취임했다. 이후 제10대와 제11대 교육감에 연이어 당선되며 12년간 대전교육을 이끌었다.

교육감 재임 기간에는 ▲국제 바칼로레아(IB) 프로그램 도입과 미래교육 기반 구축▲대전교육발전특구 운영 및 교육 인프라 확충▲교육복지 확대와 교육격차 해소▲학생 맞춤형 진로·진학 지원 강화 등을 추진하며 대전교육의 변화와 성장을 이끌었다.

nn0416@newspim.com