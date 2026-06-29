SC제일은행 "하반기 글로벌 투자 키워드는 '유연성', 분산투자 필요"

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미국·아시아 주식 확대, EM 달러채·금 등

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = SC제일은행이 2026년 하반기 금융시장 변동성 확대에 대비해 유연한 자산배분 전략을 제시했다.

SC제일은행은 29일 자산관리(WM) 고객을 대상으로 '2026년 하반기 글로벌 금융시장 전망 및 투자전략' 보고서를 발표했다고 밝혔다.

SC제일은행 본점. [사진=SC제일은행]

이번 보고서에서 SC제일은행과 스탠다드차타드(SC)그룹은 하반기 투자 환경을 '변화하는 투자 지형 속 경로 탐색'으로 정의하고, 시장 흐름을 좌우할 핵심 변수로 에너지 가격, 기업공개(IPO) 증가, 투자자 포지션 변화, 주요국 통화정책을 꼽았다.

이에 따라 투자자들에게는 시장 변화에 기민하게 대응하는 전략이 필요하다고 강조했다. 다만 글로벌 경제가 완만한 성장 흐름을 유지하고 기업 실적도 안정적인 점을 감안할 때, 위험자산에 대한 우호적 환경은 이어질 가능성이 크다고 진단했다.

상반기 글로벌 증시는 지정학적 긴장과 금리 불확실성에도 불구하고 인공지능(AI) 기대감과 기업이익 개선에 힘입어 상승세를 보였으며, 하반기에는 변동성이 확대될 수 있지만 구조적 성장 흐름은 유지될 것으로 전망했다. 이에 따라 자산별 차별화 전략이 중요하다고 분석했다.

구체적인 투자전략으로는 미국과 일본을 제외한 아시아 주식 비중 확대, 신흥시장(EM) 달러화 표시 채권 선호, 금과 대체투자를 활용한 포트폴리오 분산을 제안했다.

주식시장에서는 미국이 안정적인 이익 성장과 에너지 가격 안정 가능성을 바탕으로 상대적 강세를 이어갈 것으로 예상됐다. 특히 기술 업종 내에서도 반도체 중심에서 벗어나 인터넷, 소프트웨어, 커뮤니케이션 서비스 등으로 투자 범위를 넓힐 필요가 있다고 제시했다.

아시아 시장에 대해서는 일본을 제외한 지역의 투자 의견을 상향 조정하고, 인도·중국·대만을 주요 유망 시장으로 지목했다. 에너지 가격 안정과 AI 및 반도체 공급망 관련 수혜가 긍정적으로 작용할 것으로 내다봤다.

채권 부문에서는 현재 금리 수준이 여전히 매력적인 수익 기회를 제공한다고 평가했다. 특히 신흥국 달러 표시 채권은 상대적으로 높은 수익률과 함께 환율 변동 리스크를 줄일 수 있다는 점에서 선호 자산으로 제시됐다.

반면 금리 민감도가 큰 선진국 국채보다는 회사채와 신흥국 채권 중심 접근이 유효하다고 분석했다.

또한 금은 중앙은행의 외환보유 다변화 수요와 지정학적 리스크 대응 수단으로서 가치가 유지될 것으로 평가됐으며, 유동성 및 사모 대체투자 역시 변동성 대응 전략으로 활용할 수 있다고 덧붙였다.

SC제일은행은 매년 반기 단위로 글로벌 투자전략을 발표하고 있으며, 오는 7월 서울과 부산 등 주요 도시에서 고객 대상 '글로벌 마켓 아웃룩' 세미나를 열어 투자 인사이트를 제공할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com