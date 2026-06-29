울산시, 폐지 노선 단계 복원·증차…시내버스 확충 추진

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126번 재운행 시민 이동 편의성 증대

하반기 차량 도입으로 혼잡 노선 보강

[울산=뉴스핌] 박성진 기자 = 울산시는 민선 9기 출범에 맞춰 시내버스 일부 폐지 노선을 단계적으로 복원하고 증차에 나서며 시민 이동 편의 확대에 나선다고 29일 밝혔다.

먼저 다음 달 1일부터 126번 노선 운행을 재개한다. 지난해 노선 개편 과정에서 폐지된 126번은 꽃바위∼야음∼덕하를 잇는 노선으로 그간 인근 주민들의 불편 호소가 이어져 왔다.

울산시내버스 126번 노선 운행 재개 홍보 포스터[사진=울산시] 2026.06.29

시는 정식 증차 차량이 확보되기 전까지 시내버스 업체별 예비 차량 1대씩 총 6대를 투입해 하루 24회 운행하고 평균 배차 간격은 44분으로 운영한다.

시는 126번 재운행에 맞춰 정류소에 안내문을 부착하고 차량 안전 점검과 내·외부 청소를 강화해 초기 운행 안정성을 높인다는 계획이다. 시내버스 점검단을 투입해 현장 안내와 모니터링도 병행해 운행 초기 혼선을 최소화하기로 했다.

하반기부터는 노선 복원과 증차가 본격화된다. 울산시는 9월 신규 차량 15대를 추가 도입해 노선 개편으로 사라졌던 옛 123번과 307번 노선을 복원하고 126번 노선도 차량 8대로 늘려 평균 배차 간격을 34분 수준으로 줄일 방침이다.

이어 12월에는 차량 15대를 추가 투입해 옛 327번과 482번 노선을 복원하고 혼잡도가 높은 118번·124번·452번·713번 등 주요 노선의 수송력을 보강할 계획이다.

이번 조치는 김상욱 울산시장 당선인이 강조해 온 시민 중심 교통정책의 후속 과제로 폐선 노선의 단계적 복원과 증차를 통해 생활권 대중교통 서비스를 우선 개선하는 데 중점을 두고 있다.

시는 노선 개편을 통해 운영 효율화를 추진해 왔지만 일부 노선 복원 요구와 고유가, 고령자 무료 이용 확대 등으로 이용객이 늘면서 특정 노선 혼잡이 심화됐다고 보고 있다.

시는 권역별 시민 의견 수렴과 시민참여기구 운영을 통해 노선 운영 전반을 지속 점검하고 이를 토대로 2028년을 목표로 한 새로운 시내버스 노선 개편안을 마련할 예정이다.

중장기 과제로는 차고지 확충, 중앙버스전용차로와 간선급행버스체계(BRT) 도입, 친환경 버스 확대, 민영제에서 공영제로의 전환 가능성 등을 함께 검토해 지속 가능한 대중교통 체계 구축을 추진한다는 방침이다.

psj9449@newspim.com