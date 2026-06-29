엠오티, 30억원 규모 자사주 신탁계약 결정

AI 핵심 요약beta
- 엠오티가 29일 약 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약을 체결했다
- 취득 주식은 보통주 57만6923주로 NH투자증권과 12월 31일까지다
- 회사는 임직원 보상과 자사주 소각으로 주주가치 제고에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
3분의 2 소각·3분의 1 임직원 보상 활용
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 이차전지 조립 설비 기업 엠오티는 주주가치 제고와 임직원 동기부여를 위해 약 30억원 규모의 자기주식취득 신탁계약 체결을 결정했다고 29일 공시했다.
이번 계약을 통해 취득할 예정인 주식은 보통주 57만6923주다. 신탁계약 체결 기관은 NH투자증권이며, 계약 기간은 2026년 6월 30일부터 12월 31일까지다.
엠오티는 이번 자사주 취득 목적을 '주주가치 제고 및 임직원 등 주식보상'이라고 밝혔다. 회사는 취득 수량의 3분의 1 범위 안에서 임직원 주식보상에 활용할 계획이다.
나머지 수량은 소각 목적으로 취득한다. 엠오티는 신탁계약 종료 후 관련 절차에 따라 해당 주식을 소각할 예정이다.
엠오티는 자사주 취득과 임직원 주식보상을 통해 구성원 동기부여를 강화하고 책임 경영을 이어가겠다는 방침이다.
엠오티 관계자는 "이번 자사주 취득 신탁계약 체결은 주주 가치를 높이고 시장과의 신뢰를 강화하기 위한 책임 경영의 일환"이라며 "앞으로도 본업에서의 기술력을 바탕으로 수주 모멘텀을 확보하고 기업 가치가 평가받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com