복지부, 부산 등 5곳에도 '월 400만원' 필수과목 의료진 정주 지원

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'계약형 지역필수의사제 시범사업' 신규 참여 지방정부 선정

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 부산과 대구·울산·충북·전북에서도 필수과목 의료진의 지역 정주를 지원하는 사업이 이뤄진다.

보건복지부는 올해 확보한 추가경정예산(추경)을 기반으로 '계약형 지역필수의사제 시범사업'에 새로 참여할 5개 광역 지방정부를 추가 선정했다고 29일 밝혔다.

추가 선정된 지역은 부산·대구·울산·충북·전북이다. 이들 지역에서는 오는 10월부터 지역별 20명의 전문의가 '계약형 지역의사'로 근무하도록 월 400만원가량의 지역근무수당 및 정주여건 지원을 제공할 예정이다.

[사진=뉴스핌 DB]

복지부는 지난달 22일부터 이달 11일까지 신규 참여 지역을 공모했고, 보건의료 전문가 등으로 구성된 선정평가위원회를 통해 이같이 정했다고 설명했다.

구체적으로 부산의 경우 국내·외 학술대회 참가비 및 등록비, 전문연수 비용 등을 지원한다.

대구는 전입 시 100만원 상당의 '웰컴 대구 격려금'을 지원하고, 의료진 자녀교육 가이드 및 행정 자문 연계 지원 등을 제공한다.

전북은 출산장려금·산후조리비와 같은 임신·출산·주거 지원 등을 제공한다.

계약형 지역필수의사제 시범사업은 전문의급 필수과목 의료진이 지역 내 종합병원 이상 의료기관에서 장기 근무하도록 지원하는 사업이다.

필수과목에는 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·심장혈관흉부외과·신경과·신경외과가 해당한다.

지난해 7월 시범사업이 시작돼 이달 기준 강원·충남·전남·경북·경남·제주에서 시행하고 있다. 충남·경북은 현재 참여자 모집 단계에 있고, 강원·전남·경남·제주에는 89명의 전문의가 참여하고 있다.

고형우 복지부 필수의료지원관은 "계약형 지역필수의사제 시범사업 참여 지역 확대를 통해 지역의 필수의료인력 부족 문제를 완화하고 의료공백 해소에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com