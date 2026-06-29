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[LPGA] 메이저 퀸 오른 유해란 "엄마 울지마! 좋은 일이야"

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  • 유해란이 29일 LPGA 메이저 대회에서 첫 우승했다
  • 1라운드 10타 열세를 뒤집고 우승해 기쁨을 밝혔다
  • 아마·국내 무대를 평정한 뒤 LPGA 신인왕에 이어 메이저 퀸으로 도약했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '대형 유망주' 유해란(25·다올금융그룹)이 마침내 메이저 퀸에 올랐다.

유해란은 29일(한국시간) 미국 미네소타주 채스카의 헤이즐틴 내셔널 골프클럽(파72)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA) 투어 시즌 세 번째 메이저 대회 KPMG 여자 PGA 챔피언십 최종 라운드에서 2언더파 70타를 치며 최종 합계 13언더파 275타로 우승을 차지했다. 개인 통산 LPGA 투어 4승이자 생애 첫 메이저 대회 타이틀을 거머쥐었다. 이번 우승으로 유해란은 195만 달러(약 29억 9000만원)의 상금을 품에 안았다.

유해란은 우승 확정 후 "인생 첫 메이저 대회 우승이 꿈만 같다"며 "다음부터 저를 소개할 때 '메이저 챔피언 유해란'이라고 불릴 게 정말 멋지고 행복하다"며 당찬 소감을 전했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란이 29일 KPMG 여자 PGA 챔피언십 우승을 이룬 뒤 동료들로부터 샴페인 세례를 받고 있다. [사진=LPGA] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

1964년 케럴 만(미국) 이후 여자 메이저 대회에서 1라운드 종료 뒤 10타 차를 뒤집고 우승한 역대 두 번째 선수가 된 소감에 대해선 "1라운드가 끝났을 때는 주말까지 경기하는 것이 유일한 목표였다"라며 "2라운드에서 버디를 8개나 잡고 보기 없이 끝내는 놀라운 경기를 했다. 지금도 정말 꿈만 같다"고 말했다. 이어 "1라운드를 마치고 코치께서 '너에게는 아무런 문제가 없으니 너의 샷을 믿고 캐디를 믿고, 코스 위의 너를 믿어라'라는 말씀을 해주셨다"라며 "그 조언이 정말 큰 힘이 됐다"고 돌아봤다.

우승을 확정하고 어머니와 크게 포옹한 유해란은 "어머니가 축하해주시며 울려고 하셨다"라며 "제가 '울지마! 좋은 일이잖아. 내 인생에 정말 좋은 일이니까 울지마'라고 이야기했다. 저를 챙겨준 동료들에게 고맙다"라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란이 29일 KPMG 여자 PGA 챔피언십 우승을 이룬 뒤 어머니와 포옹하고 있다. [사진=LPGA] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

전라남도 영암 출신의 유해란은 아마추어 시절부터 한국 골프계를 흔든 기대주였다. 2018년 자카르타·팔렘방 아시안게임 단체전 은메달을 목에 걸었고 국내 최고 권위의 강민구배 한국여자아마추어 선수권대회마저 제패했다. 175cm의 당당한 체격에서 뿜어져 나오는 정교한 아이언 샷과 탄탄한 기본기는 주니어 시절부터 성인 프로 선수들을 위협하기에 충분했다. 2019년 정규 투어 직행 티켓을 확보한 뒤 2020년 KLPGA 신인왕을 차지했고 국내 무대 통산 5승을 거두며 한국이 좁다는 듯 세계 무대로 눈을 돌렸다. 전 세계 천재들이 모이는 LPGA 퀄리파잉(Q) 시리즈 역시 2022년 12월 단독 1위로 수석 통과하며 역대 세 번째 한국인 메달리스트로 이름을 올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란이 29일 KPMG 여자 PGA 챔피언십 우승 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. [사진=LPGA] 2026.06.29 psoq1337@newspim.com

2023년 LPGA 투어에 데뷔한 유해란은 곧바로 연착륙에 성공하며 그해 신인왕을 거머쥐었다. 많은 선수가 겪는 '소포모어 징크스'도 그에겐 없었다. 2024년 FM 챔피언십, 2025년 블랙 데저트 챔피언십에서 매년 승수를 추가하며 통산 3승을 기록했다. 하지만 큰 무대에서의 아쉬움은 늘 남아있었다. 2024년 셰브론 챔피언십과 에비앙 챔피언십 등 메이저 대회 때마다 상위권에 이름을 올리고도 정작 우승 문턱에서 발길을 돌려야 했다. 큰 대회에서의 뒷심 부족이라는 평가를 극복하고 메이저 정상에 오른 유해란은 이제 세계 1위를 조준한다.

psoq1337@newspim.com

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李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41
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"미·이란, 상호 공격 중단 합의" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국과 이란이 상호 군사 공격을 중단하기로 합의하고, 호르무즈 해협 통항 문제를 논의하기 위해 이번 주 카타르에서 고위급 회담을 개최하기로 했다. 28일(현지시각) 미국 인터넷 매체 악시오스는 미국의 한 고위 당국자를 인용, 양국이 모든 군사 행동을 중단하기로 합의했으며, 30일 카타르 수도 도하에서 실무 협상을 이어갈 예정이라고 보도했다. 이번 합의는 휴전 체결 이후 불과 11일 만에 양측이 다시 공습을 주고받으며 긴장이 고조된 가운데 나온 것이다. 특히 도널드 트럼프 미국 대통령이 필요할 경우 군사작전을 재개해 "끝까지 마무리하겠다(complete the job)"고 경고하면서 중동 정세는 다시 불안정한 모습을 보였다. 최근 충돌은 전쟁 종식을 위해 체결된 양해각서(MOU)의 해석 차이에서 비롯된 것으로 전해졌다. 핵심 쟁점은 세계 원유 수송의 핵심 길목인 호르무즈 해협의 통항 관리 방식이었다. ◆ 호르무즈 통항 정상화 논의…핫라인 구축도 추진 미국 고위 당국자는 악시오스에 "모든 군사적 행동(kinetic activity)을 중단하기로 결정했다"고 밝혔다. 또 다른 당국자는 "당분간 양측 모두 추가 군사 행동을 자제할 것"이라며 "민간 선박들은 호르무즈 해협을 자유롭게 통항할 수 있을 것"이라고 설명했다. 협상 내용을 잘 아는 또 다른 소식통 역시 이번 주 회담 개최 사실을 확인했다. 양측이 합의한 MOU에 따르면 이란은 상선들의 안전한 통항을 보장하기 위해 최선의 노력을 기울이기로 했으며, 이에 상응해 미국은 이란 항만에 대한 봉쇄 조치를 해제했다. 지난주 스위스에서 열린 협상에서는 JD 밴스 미국 부통령이 이끄는 대표단이 이란과 미국 군 및 이슬람혁명수비대(IRGC) 간 직통 연락망(핫라인)을 구축하기로 합의했다. 해당 핫라인은 호르무즈 해협을 통과하는 선박 운항을 실시간으로 조율하기 위한 장치다. 다만 지난 주말 기준으로도 핫라인은 아직 가동되지 않았으며, 이란은 다시 선박들이 자국과 운항 일정을 조율해야 한다고 주장하면서 긴장이 재차 고조된 바 있다. 당초 이번 회담은 스위스에서 이란 핵 프로그램을 논의하기 위해 예정됐으나, 최근 군사적 긴장이 격화되면서 장소가 카타르로 변경됐고 의제 역시 호르무즈 해협 문제로 옮겨진 것으로 알려졌다. 미국 측에서는 기술협상팀을 이끄는 닉 스튜어트가 참석할 것으로 예상된다. 백악관은 이번 회담과 관련한 논평 요청에 즉각 응답하지 않았다. ◆ 이란 외무, 호르무즈 배타적 통제권 주장… 트럼프 위협 일축 앞서 아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 28일 이라크 바그다드에서 열린 이라크 외무장관과의 공동 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 배타적이고 전면적인 통제권이 자국에 있다고 주장하며, 미국의 어떤 위협에도 굴하지 않을 것이라고 밝혔다. 워싱턴포스트 등에 따르면 아라그치 장관은 "호르무즈 해협의 관리와 해상 교통의 완전한 복구는 이란의 관할(책임) 하에 있다"며 "다른 어떤 국가나 단체도 이 문제에 대한 책임이나 권한을 갖고 있지 않다"고 강조했다.  이어 "기존 합의와 상충되는 개입이나 새로운 체제를 만들려는 시도는 상황을 더 복잡하게 만들고, 해협의 정상화 복귀를 지연시키는 한편 긴장을 고조시킬 뿐"이라고 말했다 미국 성조기와 이란 국기. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-06-29 05:44

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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