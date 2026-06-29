유지안, '김부장' 주혜리로 강렬한 첫인상…빌런 존재감 발산

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 신예 유지안이 '김부장'을 통해 성공적인 데뷔를 알렸다.

지난 26일 첫 방송된 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 '세상에서 가장 평범한' 아빠가 하나뿐인 딸을 되찾기 위해 '세상에서 가장 위험한' 남자가 되어 싸우는 아빠 유니버스 복수 액션 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김부장 방송 장면. [사진=김부장 방송 캡처] 2026.06.29 moonddo00@newspim.com

유지안은 극 중 주학건설 회장의 딸이자 교내 막강한 영향력을 가진 '주혜리' 역을 맡아 눈에 띄는 빌런 연기로 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

주혜리는 김민지(서수민)가 자신이 마음에 두고 있던 김남훈(카엘)과 가까워지는 모습을 목격, 그녀를 향한 본격적인 괴롭힘을 시작했다. 집요한 괴롭힘 끝에 김민지와 몸싸움을 벌인 주혜리는 되려 자신이 피해자인 것처럼 강경한 처벌을 요구하며 뻔뻔한 태도를 유지했다.

결국 김민지의 전학이 결정되었지만, 주혜리의 괴롭힘은 여기서 멈추지 않았다. 늦은 밤 김민지를 공터로 불러내 머리를 내리치는 잔혹한 악행을 저지른 것. 이로 인해 김민지가 의식을 잃자 당황한 주혜리는 사건 은폐에 나섰고, 범행이 외부로 알려질 것을 우려해 주변 상황에 과민하게 반응하며 불안한 기색을 감추지 못했다.

유지안은 상대를 가리지 않는 서늘한 눈빛과 거침없는 언행으로 주혜리의 안하무인적인 면모를 그리며 현실 공분을 자아냈다.

이처럼 유지안은 첫 작품임에도 강렬한 빌런 캐릭터를 안정적으로 소화하며 시청자들의 눈길을 끌었다. 첫 화부터 신예답지 않은 연기력으로 확실한 존재감을 드러낸 유지안이 앞으로 남은 회차에서 펼칠 활약에 기대가 모인다.

한편, 유지안이 출연 중인 SBS 새 금토드라마 '김부장'은 매주 금, 토요일 저녁 9시 50분에 방송된다.

moonddo00@newspim.com