케이쓰리아이, 지멘스와 AI 제조 인프라 구현

엔비디아 옴니버스 연동 피지컬 AI 제조 인프라 본격 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이쓰리아이가 지멘스, 한국전자기술연구원(KETI) 등과 함께 엔비디아 옴니버스 연동 피지컬 AI 제조 인프라 구현을 본격화한다고 29일 밝혔다.

케이쓰리아이는 지난해 KETI가 주관하는 AI 기반 디지털 트윈 관련 기술 개발 국책과제의 공동연구기관으로 선정됐다. 과제에는 유럽 최대 산업 자동화 기업 지멘스를 비롯해 독일 연구기관 및 기업들이 참여 중이다. 회사는 1차년도 시뮬레이션 설계를 완료하고 올해부터 제조 현장 구성 요소를 가상 공간에서 배치·검증할 수 있는 피지컬 AI 제조 인프라 구현에 나선다.

회사에 따르면 해당 인프라는 작업자, 로봇, 제조 설비 등 제조 현장 구성 요소를 가상 공간에 배치하고 실제 설비 도입 전 공정 흐름과 장비 동작을 검증할 수 있도록 하는 것이 핵심이다. 케이쓰리아이는 자체 디지털 트윈 기술을 바탕으로 스마트 제조 현장의 설계·운영 효율성과 안전성 검증 역량을 강화할 계획이다.

케이이쓰리아이 로고. [사진=케이이쓰리아이]

AI 제조 인프라 검증 신뢰도는 가상 공간이 실제 공장을 얼마나 사실적으로 반영하는지에 따라 결정된다. 케이쓰리아이는 고정밀 3차원 공간정보 구축 역량을 보유하고 있으며, 이미 2차전지 제조 공정을 CAD 도면과 실측 데이터를 기반으로 가상 공간에 정밀하게 재현한 레퍼런스를 확보했다. 설비 배치와 작업 동선을 실제와 가깝게 구현해 디지털 트윈의 정확도를 높여 왔다.

케이쓰리아이는 자체 플랫폼 '뉴로 트윈 엑스(Neuro Twin X)'를 중심으로 공장 디지털 트윈 구축과 로봇 시뮬레이션을 연결하는 플랫폼을 개발 중이다. 정밀하게 구현된 가상 공장은 다기종 로봇을 현실과 동일한 환경에서 배치·시뮬레이션하기 때문에 피지컬 AI 학습 기반으로 활용 가능하다. 회사는 자체 3차원 공간정보 엔진과 디지털 트윈 구축 레퍼런스를 중심으로 로봇 시뮬레이션과 피지컬 AI 학습 영역까지 적용 범위를 넓혀갈 방침이다.

회사 관계자는 "2차년도 연구는 시뮬레이션 설계 기반을 피지컬 AI 제조 인프라 프로토타입으로 구체화하는 단계"라며 "뉴로 트윈 엑스를 중심으로 작업자, 제조 설비, 로봇을 가상 공간에서 배치·검증할 수 있는 스마트 제조 디지털 트윈 기술을 강화하고 있다"고 말했다.

이어 "자체 옴니버스 연동 플랫폼에서 실제 로봇 제어와 가상 공장 시뮬레이션을 검증하고 피지컬 AI 데이터 정형화 기술을 확보해 왔다"며 "이번 국책과제를 통해 제조 현장 적용이 가능한 디지털 트윈 제조 시뮬레이션 환경을 강화하고 피지컬 AI 제조 인프라 시장 진출을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com