씨어스, 코스닥 30주년 IR행사 국가첨단전략산업 기업 선정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 AI 진단 모니터링 전문기업 씨어스가 코스닥시장 30주년 기념 통합 IR 행사인 'KOSDAQ CONNECT 2026'의 국가첨단전략산업 기업 세션에 선정됐다고 29일 밝혔다.

반도체·첨단소재·바이오 중심으로 구성된 국가첨단전략산업 기업 15개사 중 AI 의료 플랫폼 기업으로는 유일하게 이름을 올렸다. 씨어스는 7월 2일 한국거래소 서울사옥에서 기관투자자를 대상으로 성장 전략을 소개할 예정이다.

KOSDAQ CONNECT 2026은 한국거래소, 코스닥협회, 한국IR협의회가 공동 주관한다. 7월 1일 서울 여의도 콘래드호텔에서 개막식이 열리고, 2~3일에는 한국거래소 서울사옥에서 상장기업과 기관투자자, 벤처캐피털(VC), 증권업계 관계자들이 참여해 기업설명회와 IR 부스 미팅을 진행한다.

이영신 씨어스 대표. [사진=씨어스]

회사에 따르면 이번 행사에서 AI 입원환자 모니터링 솔루션 '씽크(thynC)'와 원격 환자 모니터링 플랫폼 '모비케어(mobiCARE)'를 중심으로 국내 병원 시장 확산과 해외 진출 전략을 설명할 계획이다. 씽크는 최근 도입 의료기관 200곳을 돌파했으며, 상급종합병원을 포함한 다양한 병원과 간호간병병동, 순환기내과, VIP병동 등으로 적용 범위를 확대하고 있다.

해외 사업도 본격화되고 있다. 씨어스는 지난 5월 UAE에서 약 220억원 규모의 모비케어 공급 계약을 체결했다. 중동 지역 정세 안정화에 따라 하반기부터는 GCC 국가로 사업을 확대해 나갈 계획이다. 미국 시장에서는 FDA 품목허가 최종 결과를 기다리고 있으며, 허가 이후 현지 진단 시장 진입을 본격화할 예정이다.

씨어스 관계자는 "코스닥 30주년을 기념하는 KOSDAQ CONNECT 2026에서 국가첨단전략산업 기업으로 선정돼 기관투자자들과 만날 수 있게 됐다"며 "씽크와 모비케어를 중심으로 한 AI 의료 플랫폼 사업의 경쟁력과 글로벌 성장 전략을 적극 알릴 계획"이라고 말했다.

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