한수원 컨소시엄, 전북 서남권 800MW 해상풍력 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- 한수원 컨소시엄이 29일 전북 서남권 800MW 해상풍력 우선협상대상자로 선정됐다.
- 컨소시엄은 10개 기업이 참여해 공공성과 사업 역량을 인정받았다.
- 한수원은 8월 말까지 실시협약을 맺고 사업을 본격 추진한다.
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동서발전·한화오션 등 10개 기업 참여
8월까지 실시협약…해상풍력 사업 본격화
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국수력원자력(사장 김회천)이 참여한 컨소시엄이 전북 서남권 800메가와트(MW) 규모 해상풍력 발전사업의 우선협상대상자로 선정됐다.
한수원은 전북특별자치도가 추진하는 '전북 서남권 해상풍력 확산단지1(부안 800MW) 공공사업시행자 공모'에서 우선협상대상자로 선정됐다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 전북 부안군 해역에 조성될 총 2.4기가와트(GW) 해상풍력단지 가운데 800MW 규모의 발전단지를 구축하는 프로젝트다. 해당 프로젝트는 공공기관 지분 50% 이상 보유를 공모 참여 요건으로 하고 있다.
한수원은 한국동서발전, 한전KPS, 한국전력기술, 한화오션, 두산에너빌리티, IBK금융그룹, KB금융그룹, 삼일C&S, 중앙해양중공업 등 10개 기업과 컨소시엄을 구성해 공모에 참여했다.
컨소시엄은 공공성과 사업 추진 역량, 지역 상생 방안 등을 종합적으로 인정받아 우선협상대상자로 선정됐다.
한수원 컨소시엄은 오는 8월 말까지 전북특별자치도와 실시협약을 체결한 뒤 사업을 본격 추진할 계획이다.
김회천 한수원 사장은 "전북특별자치도와 지역사회, 참여기업들과 긴밀히 협력해 정부의 해상풍력 보급 정책을 차질 없이 이행하고, 국내 풍력산업 육성과 지역경제 활성화에 기여하는 모범사업으로 추진해 나가겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com