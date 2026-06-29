김해시, 열린어린이집 70% 확대 운영…총 205곳 늘려

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부모 참여 보육환경 인센티브 제공

신뢰 기반 보육서비스 만족도 향상

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 김해시가 부모 참여 중심의 보육환경을 강화하기 위해 2026년 열린어린이집 선정·운영 계획을 마련하고 열린어린이집 비율을 70% 수준까지 확대하기로 했다.

시는 부모가 안심하고 아이를 맡길 수 있는 신뢰 기반 보육환경 조성을 목표로 '2026년 열린어린이집 선정·운영 계획'을 수립해 확대 운영에 들어갔다고 29일 밝혔다.

열린어린이집[사진=김해시] 2026.06.29

현재 김해시 전체 어린이집 293곳 가운데 190곳이 열린어린이집으로 운영되고 있으며 이는 전체의 약 65%에 해당한다.

시는 올해 열린어린이집을 기존 선정 유지 123곳, 재선정 67곳, 신규 15곳 등 총 205곳으로 늘려 전체 어린이집의 약 70%를 열린어린이집으로 지정할 계획이다. 부모 참여를 전제로 한 보육환경을 일상화하기 위한 조치다.

열린어린이집 지정은 개방성, 참여성, 다양성, 지자체 기준 등 4개 분야 13개 항목에 대한 평가와 심사를 통해 이뤄진다. 보육실 개방 여부, 부모와의 소통 체계 구축 수준, 부모 참여 프로그램 운영 실적, 지역사회와의 연계 활동, 아동학대 예방을 위한 노력 등을 종합적으로 살펴 영역별 최저점수 이상이면서 총점 80점 이상을 받은 어린이집을 선정한다.

열린어린이집으로 선정되면 공공형 어린이집 신규 지정과 국공립어린이집 재위탁 심사 과정에서 배점 또는 가점을 받을 수 있고, 교재·교구비 지원에서 우선 순위를 부여받는다. 또 보조교사 지원 요건을 충족할 경우 우선 지원 대상이 되는 등 제도 참여에 따른 인센티브가 제공된다.

시는 이러한 인센티브를 통해 어린이집의 자발적인 참여를 이끌어 내고 평가 기준을 현장 운영에 반영하도록 유도해 보육 품질을 전반적으로 끌어올린다는 방침이다.

박종주 복지국장은 "열린어린이집은 부모와 어린이집이 함께 아이를 키우는 신뢰 기반 보육제도"라며 "부모의 참여와 소통이 자연스럽게 이뤄지는 보육환경을 만들어 아이와 부모 모두가 만족할 수 있는 보육서비스를 제공하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com