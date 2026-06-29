李在明今宣布"三大超级项目计划" 打造地方半导体、AI数据中心和机器人集群

纽斯频通讯社首尔6月29日电 韩国总统李在明29日下午在青瓦台迎宾馆举行"韩国实现大飞跃三大超级项目国民报告会"，正式发布"三大超级项目"计划，重点推动半导体、人工智能（AI）和机器人等战略产业发展。

资料图：韩国总统李在明（左二）和三星电子会长李在镕。【图片=纽斯频通讯社DB】

据青瓦台28日发布的消息，报告会将由李在明发表开场讲话，随后产业通商部、科学技术信息通信部、气候能源部和国土交通部介绍相关政策，三星电子和SK集团将公布投资计划。会议还将围绕"三大超级项目"培育方案举行自由讨论。

根据韩国政府此前公布的构想，"三大超级项目"包括半导体制造基地、吉瓦（GW）级人工智能数据中心以及具身智能（Physical AI）和机器人产业。相关产业将主要布局于首都以外地区，以带动地方经济发展。

总统府政策室长金容范日前表示，该项目是政府与企业共同制定的发展计划，政府将负责完善地方电力、工业用水、居住环境等基础设施，企业则将推进大规模投资。

据悉，三星电子和SK集团正在研究建设湖南地区（全罗道）半导体产业集群，并规划覆盖忠清、岭南及仁川等地区的大规模投资方案。

除半导体产业外，显示器、电池、电子零部件、生物等集团核心业务也将结合各地区产业升级统筹布局。市场预计，未来10年相关投资总额有望超过1000万亿韩元。

三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源预计将出席当天的报告会。

李在明此前表示，如果政府能够充分完善道路、工业用水、电力、人力、文化、教育和住房等基础设施及配套条件，湖南地区有望发展成为世界级半导体生产基地。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社