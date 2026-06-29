최민식·최현욱 통했다…'맨 끝줄 소년' 32개국 넷플릭스 톱10

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '맨 끝줄 소년' 최민식과 최현욱의 연기 호흡이 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡았다.

카카오엔터테인먼트가 제작한 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'이 흥행 청신호를 켰다. 한국을 비롯해 그리스, 말레이시아, 모로코, 베트남, 싱가포르, 아랍에미리트, 이집트, 인도네시아, 일본, 태국, 필리핀, 홍콩 등 전세계 32개국에서 톱10에 진입하며 화제를 모으고 있다.

배우 최민식(왼쪽부터), 최현욱, 김규태 감독이 24일 오전 서울 마포구 호텔 나루 서울 엠갤러리에서 열린 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년' 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 넷플릭스 드라마 '맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마이다. [사진 = 뉴스핌DB]

'맨 끝줄 소년'은 지난 26일 공개된 직후 국내는 물론, 해외에서도 시청자들과 언론의 높은 관심을 받고 있다. 주요 매체들은 "심리 게임과 은근한 긴장감이 가득한 드라마. 최민식과 최현욱의 케미스트리가 극의 흐름을 이끌어가며, 절제된 영상미로 이야기의 불안감을 효과적으로 전달한다", "참신한 스토리텔링 방식을 자랑한다" 등 배우들의 열연과 흥미로운 전개에 대해 긍정적인 리뷰를 쏟아내고 있다.

'맨 끝줄 소년'은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문오(최민식)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다. 최민식, 최현욱, 허준호, 김윤진, 진경 등 믿고 보는 배우들의 열연은 물론, 흡인력 있는 전개와 감각적인 연출, 매 회차마다 임팩트 있는 엔딩을 선사하며 정주행 욕구를 일으키는 신작으로 입소문을 타고 있다.

작품의 중심에는 최민식과 최현욱의 팽팽한 연기 대결이 있다. 최민식은 실패한 작가이자 국문학과 교수 허문오가 천재적인 재능을 지닌 학생 이강의 글에 점차 집착하며 파멸로 치닫는 과정을 묵직한 연기력으로 설득력 있게 그려냈다. 최현욱 역시 미스터리한 분위기를 지닌 이강을 섬세하게 표현하며 극의 긴장감을 이끌었다. 두 배우가 만들어내는 치밀한 심리전과 강렬한 호흡은 작품의 몰입도를 한층 끌어올린다는 평가다.

김규태 감독의 연출도 호평을 받고 있다. '우리들의 블루스', '괜찮아, 사랑이야' 등을 연출한 김 감독은 인물의 감정선을 촘촘하게 쌓아 올리는 동시에 예측하기 어려운 전개와 매회 강렬한 엔딩으로 긴장감을 극대화했다.

카카오 엔터테인먼트는 "'맨 끝줄 소년'은 예측불가한 사건, 그를 둘러싼 다양한 인물들의 변주와 욕망이 펼쳐지며 서스펜스의 재미는 물론, 인간의 내밀한 감정을 들여다보며 스스로에게도 많은 질문을 남기는 작품이다. 각 캐릭터들이 어떤 감정을 품고 어디로 달려가는지 그들의 이야기를 끝까지 함께 해주시길 바란다"고 전했다.

공개 직후부터 글로벌 시청자들의 뜨거운 관심을 받으며 웰메이드 작품으로 입소문을 타고 있는 '맨 끝줄 소년'은 넷플릭스를 통해 시청할 수 있다.

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