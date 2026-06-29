르완다에 전기차 검사기술 전수…TS, 모빌리티 안전관리 협력

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KOICA 국내 초청연수 과정으로 2년 연속 방문

KADIS 진단검사·절연저항 측정 등 현장 시연

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 르완다 정부 대표단이 한국의 미래차 검사기술과 검사인력 양성체계를 체험했다.

한국교통안전공단(TS)이 지난 25일 첨단자동차검사연구센터(KAVIC)를 방문한 르완다 정부 대표단에 전기차(EV)·SDV·사용후 배터리 등 모빌리티 분야 검사기술을 시연하고 있다. [사진=TS]

29일 한국교통안전공단(TS)은 첨단자동차검사연구센터(KAVIC)를 방문한 르완다 정부 대표단에 전기차(EV), 소프트웨어 기반 자동차(SDV), 사용후 배터리 등 모빌리티 분야 검사기술을 시연했다고 밝혔다. 국내 자동차 검사원 법정교육 체계 등 검사인력 양성 노하우 또한 전수했다.

이번 방문은 한국국제협력단(KOICA) 글로벌연수사업의 일환으로 추진됐다. 연수운영기관인 신한대학교가 수행하는 '2026년 르완다 그린 모빌리티 정비 및 운영관리 역량강화 국내 초청연수' 과정으로 마련됐다.

르완다 정부 대표단은 지난해에 이어 2년 연속 TS를 찾았다. 올해는 르완다 인프라부, 교통개발청, 에너지청 담당 공무원 등 정부 관계자 15명이 방문해 TS가 보유한 전기차 검사 장비와 시스템, 국내 검사원 교육 프로그램을 체험했다.

TS는 그린 모빌리티 안전관리 역량 강화를 위해 국내 운영 사례를 중심으로 지식과 경험을 공유했다. 세부적으로는 TS가 자체 개발한 검사용 진단기 'KADIS'를 기반으로 한 전자장치 진단검사와 전용 절연저항 측정기를 활용한 전기차 검사를 시연했다.

검사인력 양성체계도 함께 소개했다. TS는 고전원 취급자 교육과정 등 그린 모빌리티 관련 국내 검사원 법정교육 과정에 르완다 정부 대표단이 직접 참관하도록 해 검사 장비뿐 아니라 교육 운영 방식까지 전수했다.

TS가 추진 중인 몽골 자동차관리시스템 구축 사업 현황도 소개했다. 향후 르완다 현지에서의 교통안전관리 공적개발원조(ODA) 사업 등 자동차 관리 분야 협력 방안도 논의했다.

정용식 TS 이사장은 "이번 방문이 르완다 정부의 그린 모빌리티 정책 추진과 미래차 안전관리 체계 확립에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "TS는 앞으로도 운행관리 분야 검사기술 개발과 국제협력을 지속 확대해 전기차, SDV, 자율주행차 등 미래 모빌리티 안전관리 분야에서 글로벌 선도기관으로 자리매김하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 한국교통안전공단은 르완다 정부 대표단에 어떤 기술을 시연했습니까?

A. TS는 첨단자동차검사연구센터를 방문한 르완다 정부 대표단에 전기차, 소프트웨어 기반 자동차, 사용후 배터리 등 모빌리티 분야 검사기술을 시연했습니다. 국내 자동차 검사원 법정교육 체계와 검사인력 양성 노하우도 함께 전수했습니다.

Q. 이번 르완다 정부 대표단 방문은 어떤 과정으로 추진됐습니까?

A. 한국국제협력단 글로벌연수사업의 일환으로 추진됐습니다. 신한대학교가 수행하는 '2026년 르완다 그린 모빌리티 정비 및 운영관리 역량강화 국내 초청연수' 과정으로 마련됐습니다.

Q. 르완다 정부 대표단은 어떤 기관 관계자들로 구성됐습니까?

A. 르완다 인프라부, 교통개발청, 에너지청 담당 공무원 등 정부 관계자 15명이 방문했습니다. 르완다 정부 대표단은 지난해에 이어 2년 연속 TS를 찾았습니다.

Q. TS가 소개한 전기차 검사 기술에는 무엇이 포함됐습니까?

A. TS는 자체 개발한 검사용 진단기 'KADIS'를 기반으로 한 전자장치 진단검사와 전용 절연저항 측정기를 활용한 전기차 검사를 시연했습니다. 이를 통해 그린 모빌리티 안전관리 역량 강화를 위한 국내 운영 사례를 공유했습니다.

Q. TS는 르완다와 어떤 협력 방안을 논의했습니까?

A. TS는 몽골 자동차관리시스템 구축 사업 현황을 소개하고, 향후 르완다 현지에서의 교통안전관리 공적개발원조 사업 등 자동차 관리 분야 협력 방안을 논의했습니다. 미래차 안전관리 체계 확립을 위한 국제협력 확대도 강조했습니다.

chulsoofriend@newspim.com