경주시 '안강 RE100 e-모빌리티 산단' 조성 본격 추진

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안강 갑산·근계리 일대 24만평...1·2단계 나눠 2030년까지 조성 완료

총사업비 1805억 원 투입…e-모빌리티 우량기업 유치로 안강경제 재도약 기대

[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 경주시가 'RE100'에 적극 대응하고 안강읍 중심의 북부권 산업 기반 확충과 미래차 e-모빌리티 분야 우량 강소기업 육성을 위한 'RE100 안강 e-모빌리티 전용 산업단지' 조성 청사진이 나왔다.

경주시는 북부권 안강 지역의 산업 기반을 확충하고 미래차 e-모빌리티 분야 우량 강소기업 유치를 위한 'RE100 안강 e-모빌리티 전용 산업단지' 조성을 추진한다고 28일 밝혔다.

경북 경주시의 'RE100 안강 e-모빌리티 산단' 조성 계획도[사진=경주시] 2026.06.28 nulcheon@newspim.com

이번 산업단지 규모는 안강읍 갑산·근계리 일원 약 24만 평 부지이다. 총사업비 1805억 원을 투입해 2030년까지 공영 개발 방식으로 조성된다.

사업은 1단계 8만 8000평, 2단계 15만 2000평으로 나눠 추진된다.

1단계는 오는 7월 산업단지 지정 고시를 거쳐 지방재정투자심사와 실시설계 등 행정 절차를 진행한 뒤 2028년 초 착공이 목표이다.

'RE100 산업단지'는 산업단지에서 사용하는 전력을 태양광·풍력 등 재생에너지로 충당하는 친환경 산업단지다.

경주시는 민간기업이 추진하는 150MW 규모 풍력발전사업과 연계해 입주기업에 안정적인 전력 공급 기반을 마련하고 산업용 전기요금보다 10~20% 저렴한 전력을 20년간 공급하는 방안을 추진할 계획이다

안강은 경주 북부권의 중심지이지만 기존 농공단지 외에는 산업 인프라가 부족해 지역 경제 활성화를 위한 새로운 성장 기반 마련이 꾸준히 요구돼왔다.

특히 일자리 부족과 인구 감소, 청년층 유출 등 지역 침체가 이어지면서 경주시는 민간개발 방식의 한계를 보완해 공영개발 방식으로 산업단지 조성을 추진하고 있다.

현재 1단계 사업 부지 내 사유지 144필지 가운데 78필지에 대해 토지 소유자 동의를 확보한 것으로 전해졌다.

또 자동차 부품과 발전기 제조 등 4개 기업으로부터 약 3만5000평 규모의 입주 의향을 받은 상태다.

경주시의 입주기업 유치에도 속도가 붙고 있다.

입주기업에는 전기요금 할인 지원을 비롯해 지방투자촉진보조금, 분양가 지원, 세제 감면, 개발부담금 감면 등 다양한 인센티브가 제공될 예정이다.

경북 경주시의 '안강 풍력 및 e-모빌리티 산단' 위치도[사진=경주시]2026.06.28 nulcheon@newspim.com

또 대구~포항 고속도로와 국도 20호선, 국도 28호선 등 광역 교통망을 바탕으로 향후 울산 농소~외동 구간 도로가 개통되면 울산권 접근성은 더욱 개선될 것으로 기대된다.

경주시는 이번 산업단지를 통해 미래차 소재·부품·장비 산업과 e-모빌리티 분야 우량 강소기업을 유치하고 양질의 일자리 창출과 청년층 지역 정착 기반을 마련한다는 방침이다.

주낙영 경주시장은 "안강은 경주 북부권 중심지였지만 산업 구조 변화에 충분히 대응하지 못하면서 인구 감소와 성장 동력 약화로 어려움을 겪어 왔다"며 " 'RE100 안강 e-모빌리티 산업단지'를 성공적으로 조성해 북부권 균형 발전과 안강 경제 재도약의 기반을 마련하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com