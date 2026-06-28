CU, 배비치 협업 '음 소비뇽블랑' 출시…여름 화이트 와인 공략

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내달 1일 '음 배비치 소비뇽블랑' 선봬

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = CU는 뉴질랜드 유명 와이너리 배비치(Babich)와 협업해 여름철 화이트 와인 수요를 겨냥한 '음(mmm!) 배비치 소비뇽블랑'을 출시한다고 28일 밝혔다.

CU는 편의점 와인 시장 성장에 맞춰 지난 2021년 업계 최초로 가성비 콘셉트의 차별화 와인 브랜드 '음(mmm!)'을 선보였다.

CU가 뉴질랜드 유명 와이너리 배비치(Babich)와 협업해 여름철 화이트 와인 수요를 겨냥한 '음(mmm!) 배비치 소비뇽블랑'을 출시한다. [사진=BGF리테일]

음(mmm!) 시리즈는 미국, 이탈리아, 스페인 등 세계 주요 와인 산지의 제품을 1만원 안팎의 가격에 판매하며 입문자부터 애호가까지 다양한 고객층을 확보했다. 현재 누적 판매량은 500만 병을 넘어섰다.

CU는 이러한 흐름에 맞춰 100년 이상의 전통을 가진 뉴질랜드 와이너리 배비치와 협업해 내달 1일 '음(mmm!) 배비치 소비뇽블랑'(1만5900원·알코올 도수 12.5%)을 출시한다.

이번 제품은 음(mmm!) 시리즈의 18번째 상품으로, 최근 와인 시장에서 꾸준히 수요가 증가하고 있는 화이트 와인 대표 품종인 소비뇽블랑으로 기획됐다. 레몬과 자몽, 청사과 등의 상큼한 과일 풍미가 특징으로 해산물 요리와 샐러드, 파스타 등에 잘 어울리며 여름철 가볍게 즐기기 적합하다.

특히 시중에서 1만원대 후반에 판매되는 배비치의 소비뇽블랑을 CU 차별화 상품으로 보다 합리적인 가격에 선보인 것이 특징이다.

CU는 출시를 기념해 다양한 프로모션도 진행한다. 다음 달 한 달간 해당 제품을 정가보다 3천원 할인한 1만2천900원에 판매하며, 네이버페이 포인트·머니로 결제하면 20% 추가 할인 혜택을 제공한다.

이와 함께 1만원 이하 화이트 와인인 '미스트랄 베이'(9900원·알코올 도수 13.0%)도 출시한다. 뉴질랜드 소비뇽블랑 품종으로 낮은 온도의 스테인리스 탱크에서 발효·숙성해 신선한 풍미와 높은 산도, 긴 여운이 특징이다. 출시 기념으로 6병 이상 구매 시 병당 8900원에 구매할 수 있다.

장인혜 BGF리테일 주류팀 MD는 "여름철을 맞아 가볍고 산뜻하게 즐기기 좋은 화이트 와인을 더욱 합리적인 가격에 선보이고자 글로벌 와이너리와 함께 이번 상품을 기획했다"며 "앞으로도 소비자들이 편의점에서도 고품질 와인을 폭넓게 경험할 수 있도록 차별화 와인을 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com