모바(MOVA), 로봇청소기 데이터 서버 국내 이전

AI 핵심 요약beta
- 모바가 7월 1일 한국 데이터 서버를 국내로 이전했다
- 개인정보 보호와 서비스 응답 속도 향상을 노렸다
- 이전 뒤 최신 앱 업데이트와 재연결이 필요하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 스마트 홈 전문 브랜드 모바(MOVA)가 오는 7월 1일, 한국 사용자들의 개인정보 보호 개선와 서비스 품질 향상을 위해 기존 싱가포르에 위치했던 데이터 서버를 국내로 이전하고 본격적인 가동에 들어간다고 밝혔다.
이번 서버 이전은 한국 소비자들의 데이터 주권을 확보하고, 국내 인프라를 기반으로 한 빠른 서비스 응답 속도와 안정적인 서비스 환경을 제공하기 위한 결정이다.
해당 기능은 네트워크 등 업무 과정에서 발생하는 문의에 대한 안내를 지원한다. 서비스 이용 과정에서 생기는 설정 확인, 기능 오류 점검, 연동 상태 확인 등 반복 문의를 빠르게 처리하는 데 초점을 맞췄다.
다만, 최종 완료 시점은 당일 시스템 상황에 따라 변경될 수 있으며, 서버 이전이 완료된 후 사용자는 최신 버전의 'MOVAhome' 앱으로 업데이트하고 기기를 재연결해야 개선된 보안 서비스를 정상적으로 이용할 수 있다.
모바 관계자는 "이번 국내 서버 이전은 한국 소비자들에게 더욱 안전하고 쾌적한 스마트 홈 환경을 제공하겠다는 책임 의지의 반영"고 말했다.
서버 이전 완료 후 기존 해외 서버에 저장되었던 데이터는 순차적으로 삭제되어 보안 우려를 원천 차단할 계획이다.
whitss@newspim.com