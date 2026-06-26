조 의장, 국민의힘에 '상임위 선임 명단' 송부…"29일 정오까지 의견 달라"

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국민의힘, 26일 정오까지 명단 미제출

"국회법 따라 조치…6월 내 원 구성 의지 확고"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 조정식 국회의장은 당초 26일 정오까지였던 국회 상임위원회 위원 명단 제출 기한에 국민의힘이 응답하지 않자, 국민의힘 소속 의원들을 임의로 배정한 상임위원 명단안 공문을 국민의힘에 발송했다.

장현주 공보소통수석은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 브리핑을 열고 "앞서 두 차례에 걸쳐 국회법에 따라 소속 의원 선임 요청을 요구했으나, 오늘 정오 시한까지 선임 요청이 들어오지 않았다"고 말했다.

조정식 국회의장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 여야 원내대표와 회동에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 조 국회의장, 정점식 국민의힘 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표. [사진 = 뉴스핌DB]

장 수석은 "더불어민주당은 안을 보냈는데 국민의힘은 보내지 않았기 때문에 국회법 규정을 참고해 의장 명의로 국민의힘 소속 의원들에 대한 위원 선임 명단안을 공문으로 발송한 것"이라고 말했다.

이어 "해당 명단안에 대해 의견이 있으면 29일 월요일 12시까지 의견을 달라는 내용이 담겼다"고 설명했다. 선임 이후에도 위원 개선(교체)이 가능한 만큼 의견 수렴 절차를 거치겠다는 취지다.

다만 국민의힘이 월요일 시한까지 응답하지 않을 경우의 후속 절차에 대해서는 말을 아꼈다.

장 수석은 "의견을 듣겠다고 한 단계이기 때문에 그 이후 절차는 월요일 이후에 정해질 것"이라며 "양당 원내대표가 월요일에 의원총회를 한다고 하니 여러 상황이 있을 듯해 월요일 상황을 예측하기는 어렵다"고 부연했다.

상임위원장 선출을 위한 국회 본회의 개최 시점 역시 아직 확정되지 않았다.

장 수석은 "지금 단계에서 언제 본회의를 한다고 말할 수는 없다"면서도 "다만 6월 안에 원 구성이 돼야 한다는 의장님의 의지는 확고하다"고 강조했다.

이어 "다음 주면 임시국회가 마감되고 7월 국회를 열어야 하는데, 다음 주마저 공전되면 7월 국회로 넘어갈 수 있다는 우려가 있다"며 "29일까지 공문 회신이 오는지 지켜보고, 각 당 의총에서 어떤 내용이 나오는지에 따라 일정이 유동적일 것"이라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com