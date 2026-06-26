바이오포아, PRRS 백신 멕시코 첫 수출

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

캄보디아·태국 이어 중남미 진출

농림축산검역본부와 공동 개발한 생백신 공급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 바이오포아는 '포아백 PRRS 생백신'을 멕시코에 첫 수출했다고 26일 밝혔다. 이번 수출로 바이오포아는 지난해 캄보디아와 태국에 이어 멕시코로 공급 지역을 확대했다.

포아백 PRRS 생백신은 바이오포아가 농림축산검역본부와 공동연구를 통해 개발한 제품이다. 회사 측은 이 백신에 역유전학 기반 SAVE(Synthetic Attenuated Virus Engineering) 기술이 적용됐다고 설명했다.

이 제품은 국내에서 발생한 북미형 PRRS 바이러스 2종을 재조합해 설계됐다. 바이오포아에 따르면 유전자 편집을 통해 바이러스의 면역 부위를 조절해 바이러스 증식 속도를 낮추고 면역 유발 능력을 높이도록 설계했다.

백신은 접종 후 돼지 체내에서 바이러스 증식이 완만하게 진행되도록 해 병원성을 낮추고, 면역체계가 대응할 시간을 확보해 항체 형성을 유도하는 방식이다.

바이오포아 로고. [사진=바이오포아]

조선희 바이오포아 대표는 "지난해 캄보디아와 태국 수출에 이어 올해 멕시코 시장에도 진출하게 됐다"며 "멕시코 돼지 사육 두수는 국내의 약 2배 규모이고 매년 3% 이상 성장하고 있어 관련 백신 수요가 있을 것으로 예상한다"고 말했다.

바이오포아는 현지 시장 수요에 맞춰 공급량을 확대할 계획이다.

dconnect@newspim.com