대전시의회, 제10대 당선인 의정활동 사전설명회 개최

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시의회가 제10대 의회 개원을 앞두고 의원 당선인들을 대상으로 의정활동 준비 절차를 안내했다.

대전시의회사무처는 26일 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 제10대 대전시의회 의원 당선인들을 대상으로 의정활동 사전설명회를 열었다고 밝혔다.

제10대 대전시의원 당선인 대상 의정활동 사전설명회. [사진=대전시의회] 2026.06.26 nn0416@newspim.com

이날 설명회에는 시의원 당선인 22명과 의회사무처 관계자 등 30여 명이 참석했다. 행사는 당선인들의 원활한 의정활동을 돕고 개원 전 의회 운영 전반을 공유하기 위해 마련됐다.

의회사무처는 당선인들에게 제10대 의회 전반기 원 구성 계획과 의정활동 관련 주요 법규, 회의규칙, 재산등록, 겸직신고 등 필수 사항을 설명했다.

이어 당선인들은 본회의장으로 이동해 전자 투·개표에 활용되는 전자회의시스템 사용 방법을 직접 확인했다.

조원휘 제9대 대전시의회 의장은 "제10대 대전시의회 의원 당선인들의 당선을 축하한다"며 "의회의 기본 역할인 견제와 감시는 물론 상생과 협력을 바탕으로 시민 삶에 힘이 되는 의회를 만들어 달라"고 말했다.

제10대 대전시의회는 지역구 의원 19명과 비례대표 의원 3명 등 모두 22명으로 구성된다.

시의회는 다음 달 7일 제297회 임시회를 열고 전반기 의장과 부의장을 선출한 뒤 본격적인 의정활동에 들어갈 예정이다.

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