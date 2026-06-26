한미사이언스, '완전두유' 굿스파이크 캠페인 전개

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건강한 생활 습관 형성 지원

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹 지주회사 한미사이언스가 컨슈머헬스 사업 확대에 맞춰 건강 식습관 캠페인을 시작한다. 식물성 영양 브랜드 '완전두유'를 앞세워 영양 전문가와 함께 건강한 두유 선택 기준과 식습관 정보를 제공하며 소비자 접점 확대에 나선다.

한미사이언스는 최근 건강 식습관에 대한 관심이 높아지는 추세에 맞춰 '완전두유 더진한 국산콩 두유'를 활용한 '굿스파이크(Good Spike)' 캠페인을 전개한다고 26일 밝혔다.

'굿스파이크' 캠페인의 브랜드 모델 김민지 영양사 [사진=한미사이언스]

이번 캠페인은 영양 전문가 김민지 영양사와 함께 건강한 식습관 형성과 두유 선택 기준에 대한 정보를 제공하고, 소비자들의 건강한 생활 습관 형성을 지원하기 위해 마련됐다.

'스파이크의 반전, 완전두유로 굿스파이크 하세요!'를 슬로건으로 내건 이번 캠페인은 건강한 식습관과 균형 잡힌 영양 선택을 통해 일상 속 건강을 실천하자는 의미를 담고 있다.

김민지 영양사는 브랜드 모델과 영양 자문으로 참여해 건강한 식생활과 식물성 영양 섭취의 중요성을 알리는 콘텐츠 제작에 함께한다. 김 영양사는 이른바 '랍스터 급식'으로 알려졌으며 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭', JTBC '한국인의 식판' 등에 출연한 바 있다.

한미사이언스는 김 영양사와 함께 두유 선택 기준과 영양 정보, 건강 관리 루틴 등을 주제로 한 콘텐츠를 선보일 계획이다. 완전두유는 국산콩을 원료로 콩을 통째로 갈아 만드는 전두유 공법을 적용한 제품을 중심으로 식물성 영양 섭취 방법을 소개한다. 대표 제품은 '완전두유 더진한 서리태 무가당 99.9'와 '완전두유 더진한 국산콩 무가당' 등이다.

한미사이언스 관계자는 "이번 캠페인은 제품 홍보를 넘어 건강한 식습관과 균형 잡힌 영양 섭취 기준을 전달하기 위해 기획했다"며 "앞으로도 전문성을 기반으로 한 다양한 콘텐츠와 캠페인을 통해 소비자들의 건강한 생활을 지원하겠다"고 말했다.

한편 한미사이언스는 컨슈머헬스 사업을 확대하고 있으며, 한미약품은 신약과 바이오 분야 연구개발 경쟁력 강화에 주력하고 있다.

sykim@newspim.com