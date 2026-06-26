[내일날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 32도

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아침 최저기온 13~20도·낮 최고기온 23~32도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 최고기온이 지역에 따라 23~32도로 예상된다.

26일 기상청에 따르면 오는 27일은 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 늦은 오후부터 맑아지겠다. 남해안과 제주도해안은 너울에 유의해야겠다.

26일 기상청에 따르면 오는 27일은 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 늦은 오후부터 맑아지겠다. 남해안과 제주도해안은 너울에 유의해야겠다. [사진 = 뉴스핌DB]

아침 최저기온은 13~20도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 20도다.

낮 최고기온은 23~32도로 예측된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 26도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 29도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com