[내일날씨] 전국 대체로 맑음...서울 한낮 32도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 26일 27일 전국 대체로 맑다고 밝혔다
- 남부·제주 구름 많다 오후 맑아지고 해안 너울 유의해야 한다
- 아침 13~20도 낮 23~32도 분포하고 미세먼지는 대체로 무난하다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 토요일인 27일은 전국이 대체로 맑고 낮 최고기온이 지역에 따라 23~32도로 예상된다.
26일 기상청에 따르면 오는 27일은 전국이 대체로 맑겠으나 남부지방과 제주도는 구름이 많다가 늦은 오후부터 맑아지겠다. 남해안과 제주도해안은 너울에 유의해야겠다.
아침 최저기온은 13~20도로 예상된다. ▲서울 20도 ▲인천 20도 ▲수원 19도 ▲춘천 17도 ▲강릉 17도 ▲청주 19도 ▲대전 18도 ▲전주 18도 ▲광주 19도 ▲대구 16도 ▲부산 18도 ▲울산 17도 ▲제주 20도다.
낮 최고기온은 23~32도로 예측된다. ▲서울 32도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 30도 ▲강릉 26도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 30도 ▲광주 31도 ▲대구 29도 ▲부산 25도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해·동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.
gdy10@newspim.com