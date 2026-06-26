'보완수사권 폐지' 주도권 전쟁...김민석 정부안 발표에 정청래 '시간끌기' 직격

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김민석 "보완수사권 폐지 정부 기본 입장으로 최종 정리"

정청래 "국회로 떠넘겼으니 제헌절에 끝내자"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 당권 경쟁을 예고한 김민석 국무총리와 정청래 전 대표가 나란히 '검찰 보완수사권의 완전 폐지'를 주장하며 강성 지지층을 중심으로 한 당심 구애에 나섰다.

김 총리가 '보완수사권 폐지'가 이재명 정부의 입장이라고 직접 밝히며 주도권 확보에 나서자, 정 전 대표가 '시간 끌기'가 아닌지 의심해야 한다고 직격하며 이재명 대통령이 우려한 경쟁이 아닌 전쟁 국면으로 흐르는 분위기다.

이러한 상황에서 두 사람은 나란히 민주당 권리당원이 많은 전북을 방문하며 현장에서도 경쟁을 이어갔다.

정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

26일 정치권에 따르면 김 총리와 정 전 대표는 지난 25일 전북 정읍에서 열린 6·3 지방선거 전북 당선인 워크숍에 참석했다.

정 전 대표는 전날 전북 완주의 전통시장을 방문한 데 이어 정읍에서 열리는 전북도당 당선인 워크숍에 참석했다. 또, 정 전 대표는 대표직 사퇴 직전인 지난 23일에도 광주와 전남 목포·화순을 훑으며 '호남' 표심에 집중했다.

김 총리는 하계 다보스 포럼 참석 차 2박 3일간 중국을 방문한 뒤 귀국해 곧바로 전북을 찾았다.

유력 당권 주자인 두 사람 모두 전당대회를 앞두고 최대 승부처로 꼽히는 호남 민심에 공을 들인다는 분석이다. 호남은 민주당 권리당원 약 30%가 밀집한 '텃밭'이다.

한편 검찰 보완수사권 폐지 문제를 두고도 두 사람의 신경전은 가열되고 있다. 보완수사권 폐지는 검찰청 폐지를 골자로 한 2차 검찰개혁의 최대 쟁점이다.

김민석 국무총리가 25일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 검찰 개혁 등 현안과 관련한 브리핑을 위해 입장하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

정 전 대표는 지난 25일 자신의 페이스북을 통해 "정부안으로 '보완수사권 전면 폐지'가 국회로 왔으면 제일 좋았을 것"이라며 "국회로 떠넘겼으니 이제 '그럼 지금 당장 하자'에 대한 답을 해야 한다"고 적었다.

이어 "혹시 시간 끌기 작전인지 살펴봐야 한다. 나의 답은 '지금 당장, 제헌절 전에 끝내자'(라는 것)"라고 했다.

정 전 대표는 연달아 게시글을 올리며 김 총리를 압박했다. 그는 "보완수사권 전면 폐지, 정부안 제출 안 하나. 1년 동안 허송세월을 한 것은 아닌지, 참 그렇다"며 "1년 동안 준비한 내용이 무엇인지도 참 궁금하다. 시간 끌기용 꼼수가 아니길 두 손 모아 기도한다"고 했다.

김 총리는 지난 25일 오후 정부서울청사에서 진행한 검찰개혁 현안 브리핑에서 "이재명 정부가 추진하는 검찰개혁의 기본 원칙은 수사와 기소의 분리이고 이는 검찰의 권한을 보다 합리적으로 재정립하고 국민의 기본권을 더욱 두텁게 보호하기 위한 개혁의 핵심 원칙"이라고 밝혔다.

그러면서 "저는 이러한 원칙에 따라 검사의 보완수사권은 폐지돼야 한다는 입장을 일관되게 밝혀왔다"며 "정부에서 논의하고 청취한 다양한 의견을 감안해 보완수사권 폐지를 정부 기본 입장으로 최종 정리했다"고 설명했다.

seo00@newspim.com