진안군, K-water 댐 지원사업 '선정'…스마트 그린로드 구축

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친환경 수요응답형 교통체계 도입 주민 이동권과 관광 편의 강화

[진안=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 진안군이 한국수자원공사(K-water) 댐 지원사업 공모에 선정돼 스마트 교통체계 구축을 위한 사업비 5억원을 확보하며 주민 생활편의와 관광 활성화 기반 마련에 나섰다.

진안군은 한국수자원공사가 주관한 '댐 지원사업 지자체 일반 신규사업 공모'에 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.

진안군청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.06.26 gojongwin@newspim.com

이번 선정은 주민 생활편의와 용담호 관광자원을 연계한 사업계획을 마련하고 수차례 계획 보완과 관계기관 협의 등 체계적인 준비를 통해 이뤄졌다.

선정된 '진안 스마트 그린로드 구축사업'은 주민 생활교통과 관광 거점을 친환경 이동 서비스로 연결하는 지역 맞춤형 스마트 모빌리티 사업이다. 관광객과 주민이 함께 이용할 수 있는 친환경 수요응답형 교통서비스를 구축해 이동 편의를 높일 계획이다.

군은 이번 사업을 통해 댐 주변 주민들의 이동권을 강화하고 관광객 교통 접근성을 높여 지역 소비를 확대하는 지속 가능한 지역 순환 모델을 구축할 방침이다.

아울러 K-water 지원사업비 5억원을 바탕으로 국토부 지역수요맞춤형 지원사업 공모에도 참여해 국비 30억원을 추가 확보하고 사업을 확대 추진할 계획이다.

진안군 관계자는 "이번 공모 선정은 진안군 교통체계를 혁신하는 첫걸음"이라며 "앞으로도 적극적인 국비 확보와 공모사업 발굴을 통해 군민이 체감하는 미래 성장사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

gojongwin@newspim.com