액트로, 북미 완성차 자율주행 카메라 부품 첫 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 액트로가 북미 완성차 자율주행 카메라 핵심 부품의 첫 양산 수주를 확보했다고 26일 밝혔다. 이번 공급 품목은 자율주행 차량 카메라의 핵심 부품으로 3개 차량 모델에 적용된다.

회사에 따르면 자율주행 카메라 생산 확대에 따라 관련 부품 공급은 매년 3배 이상 규모로 추가 공급이 예상된다. 액트로 관계자는 "이번 첫 양산 공급은 북미 완성차향 자율주행 밸류체인 공급망의 핵심으로 본격 진입했다는 점에서 의미가 있다"고 전했다.

액트로는 지난해 말 자율주행 관련 카메라 부품 사업을 확정한 후 올해 초 AI 기반 시스템이 적용된 전 공정 완전 자동화 설비에 투자했다. 이후 자체 기술로 구현한 완전 자동화 설비라인을 구축하고 양산까지 추진했다. 당초 계획대로 생산라인 세팅을 완료하고 7월부터 본격 양산을 개시할 예정이다.

액트로 로고. [로고=액트로]

회사는 하반기 휴머노이드 관련 부품 양산을 위한 준비도 진행 중이라고 밝혔다. 늘어나는 물량에 대비하기 위해 내년 중 추가 증설을 계획하고 있다.

액트로 관계자는 "기존 모바일 중심 사업 구조를 넘어 자율주행과 휴머노이드 중심의 피지컬 AI 부품 기업으로 도약하고 있다"며 "신규 사업을 중장기 핵심 성장축으로 육성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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