'지방의정 AI로 혁신하라' 출간…의정활동 활용법 소개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 인공지능(AI)이 행정과 기업, 교육 현장을 빠르게 변화시키고 있는 가운데 지방의회에도 AI 기술 바람이 불고 있다. 지방자치 전문가 원성묵 지방자치기술연구원장이 신간 『지방의정 AI로 기술하라』(도서출판 새빛)를 출간하며 지방의정의 새로운 미래상을 제시했다.

이 책은 전국 지방의원과 정책지원관, 의회사무처 직원들을 위한 신규의 AI 기반 의정활동 실전 가이드북이다. 조례 제정부터 예산 분석, 행정사무감사, 정책 연구, 민원 대응, 의정 홍보에 이르기까지 지방의원의 핵심 업무를 AI와 결합해 기술하는 구체적인 방법을 담았다.

저자는 30여 년간 지방자치 현장을 연구해 온 전문가로, 국회 비서관과 국가경영전략연구원 등을 거치며 지방자치 발전을 위한 다양한 연구와 실무 이용을 쌓아왔다. 최근에는 AI 기반 지방의회 의정활동 지원 시스템을 특허 출원하며 지방의정의 디지털 전환을 선도하고 있다.

이 책이 주목받는 이유는 단순한 AI 사용 설명서가 아니라 실제 지방의회 현장에서 바로 활용할 수 있는 실전형 매뉴얼이라는 점이다. 저자는 가상의 초선 지방의원을 주인공으로 내세워 의회에 첫 발을 내딛은 의원이 AI를 활용해 의정활동을 기술해 가는 과정을 스토리텔링 방식으로 풀어냈다.

책 속에는 AI를 활용해 조례 10건을 발의하고, 방대한 예산자료를 분석하며, 행정사무감사의 업무 처리를 높이는 실제 사례들이 담겨 있다. 특히 수천 페이지에 달하는 예산서와 감사자료를 AI를 통해 분석하고 예산 낭비 요소를 찾아내는 과정은 지방의원들에게 새로운 가능성을 제시한다.

원성묵 원장은 책에서 "의정 경쟁력은 타고난 능력이 아니라 도구와 시스템에서 나온다"며 "AI는 지방의원의 역량을 확장하는 가장 정책 보좌관이 될 수 있다"고 강조한다. 또한 "AI 시대에 가장 중요한 능력은 코딩이 아니라 무엇을 물을 것인가를 아는 질문 능력"이라고 역설한다.

정창수 강북구청장 당선인, 김봉신 메타보이스 대표, 김장현 성균관대 정보통신대학원장 그리고 지방의회 실무 이용이 많은 강한철 강남구의회 정책지원관이 추천사를 썼다.

정창수 강북구청장 당선인은 "지방재정을 오래 들여다본 입장에서 의회 예산심사의 가장 큰 적은 의지가 아니라 시간이었다"며 "이 책이 소개한 사례는 지방의회의 새로운 가능성을 보여주는 신호"라고 평가했다. 여론조사 전문가인 김봉신 메타보이스 대표는 "초선 의원도 다선 의원 못지않은 정책 경쟁력을 갖출 수 있도록 돕는 의정 필수 지침서"라고 추천했다.

특히 2026년 지방선거 이후 새롭게 의정활동을 시작하는 초선 의원들과 정책지원관들에게 이 책은 더욱 의미가 있다고 회사 측은 설명했다. 주민들은 이제 정치적 구호보다 실질적 성과를 요구하고 있으며, 지방의원의 경쟁력 역시 데이터 분석과 정책 대안 제시 능력에서 결정되고 있기 때문이다.

『지방의정 AI로 기술하라』는 단순히 AI 활용법을 설명하는 책이 아니다. 지방의회가 주민의 신뢰를 회복하고 정책 중심 의회로 거듭나기 위해 무엇을 준비해야 하는지를 제시하는 미래 전략서다. AI 시대, 지방의원의 역할과 지방의회의 미래를 고민하는 모든 지방의원과 정책지원관, 의회사무처 직원들에게 새로운 길을 제시하는 필독서로 평가받고 있다.

[이미지=지방의정 AI로 혁신하라 입체표지]

<지방의정 AI로 기술하라 / 원성묵 저 / 260P / 20,000원>

whitss@newspim.com