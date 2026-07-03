금요일·음력 5월 19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 7월 3일(금요일·음력 5월 19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 노력하고 또 노력한 결과가 있겠다.
72년생 : 무엇이든지 원하는 방향으로 잘 될 수 있겠다.
84년생 : 새롭게 일을 시작하면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 좋아하는 일을 할 수 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 과정도 좋고, 결과도 좋겠다.
73년생 : 돈만 보고 앞으로 가다가는 큰 코 다치겠다.
85년생 : 내 뜻보다 상대방 의견을 듣는 것이 중요하겠다.
97년생 : 남을 믿는 것부터 준비해야 하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 원하는 방향으로 이끌고 갈 수 있겠다.
74년생 : 좋은 사람을 만나 사랑하겠다.
86년생 : 하는 일마다 성공할 수 있겠다.
98년생 : 새로운 인연을 만들어 갈 수 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 상대방 마음을 얻는 것이 중요하겠다.
75년생 : 기분 좋은 일이 생기겠다.
87년생 : 무엇을 해도 결과가 좋겠다.
99년생 : 사랑을 나누겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 숙원 사업이 성사되겠다.
76년생 : 멀리 보고 여유를 찾는 것이 중요하겠다.
88년생 : 내 돈만 아까운 것이 아니니, 주변을 배려해야 하겠다.
00년생 : 다시없는 기회이니 잡아야 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 뜻대로 잘 풀려나가겠다.
77년생 : 어려움 없이 목표를 달성하겠다.
89년생 : 오해를 풀고 좋은 관계로 발전하겠다.
01년생 : 해답을 찾아 크게 번성하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 슬픈 일을 당하여 힘들 수 있겠다.
78년생 : 장애물을 만나 돌아가는 상황이겠다.
90년생 : 크게 남는 장사를 하겠다.
02년생 : 깊은 상처가 아물기 시작하겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 주변을 잘 살펴봐야 하겠다.
79년생 : 소망했던 꿈대로 이루어지겠다.
91년생 : 어려운 일이 해결되겠다.
03년생 : 잊지 못할 옛 추억이 현실이 되겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 긴장감을 잃으면 큰 손해를 볼수 있겠다.
80년생 : 사람들과 어울리는 것이 좋다.
92년생 : 좋은 일이 계속 생기겠다.
04년생 : 잊으려고 애를 쓸수록 현실이 더 어렵겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 자기의 주장을 굽히지 않는 것이 좋겠다.
81년생 : 노력하고 투자한 대로 성공하겠다.
93년생 : 하는 일마다 잘 풀려나간다.
05년생 : 생각하지 말고 행동으로 해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 좋은 일이 연이어 생기겠다.
82년생 : 그동안 속 썩이던 일이 풀리겠다.
94년생 : 불행 끝 행복이 찾아오는 계기가 되겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 시장으로부터 좋은 평가를 받겠다.
83년생 : 장애물이 없어지겠다.
95년생 : 사업 확장 운이 좋겠다.