이상천 제천시장 당선인, '인허가 업무 처리 개선방안' 추진

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서류 보완 최소화 및 신청인 직접 문자 안내로 투명성 강화

부서 간 복합민원 협의 단축…"시민 체감하는 신속 행정 실현"

[제천뉴스핌] 조영석 기자 =이상천 제천시장 당선인이 인허가 업무처리 기간 장기화로 인한 시민 불편을 해소하고 신속하고 투명한 행정 서비스를 실현하기 위해 '인허가 업무 처리 개선방안'을 마련해 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

제천시장직 인수위원회 등에 따르면 그동안 민원 처리 지연의 주요 원인은 신청 서류 미비에 따른 보완 요구, 복합민원 심의 기간 장기화, 신청인과의 소통 부재 등으로 분석됐다.

이에 따라 당선인 측은 시민 불편을 전면 해소하기 위해 업무 처리 방식을 대폭 개선하기로 했다.

제천시장직 인수위가 제안한 민원처리 흐름도.[사진=인수위] 2026.06.26 choys2299@newspim.com

우선 민원 접수 시 발생하는 보완 사항을 최소화하기 위해 의무 제출 서류를 사전 안내하고 보완이 자주 발생하는 유형의 정보를 미리 제공할 방침이다.

이를 통해 접수 단계부터 발생할 수 있는 시행착오를 원천적으로 줄여나간다는 계획이다.

특히 행정의 투명성을 높이기 위해 소통 방식도 개선된다.

앞으로 인허가 과정에서 보완이나 지연 사항이 발생할 경우 기존처럼 대행 용역사에만 통보하는 것이 아니라 건축주 등 신청인 본인에게도 직접 문자로 안내해 민원인이 처리 과정을 실시간으로 파악할 수 있도록 했다.

이상천 당선인은 "시민이 가장 먼저 체감하는 행정은 민원 처리의 신속성과 투명성"이라며 "불필요한 행정절차와 대기시간을 줄이고 시민의 입장에서 신뢰할 수 있는 인허가 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

choys2299@newspim.com