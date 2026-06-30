화요일·음력 5월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 30일(화요일·음력 5월 16일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 멀리서 손짓하는 사람이 찾아오겠다.
72년생 : 학교 같은 곳에서 이익이 생기겠다.
84년생 : 어둠은 사라지고 희망만 보이겠다.
96년생 : 돈이 꾸준하게 들어오는 행운이 오겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 자기 일로 할 수 있는 일이겠다.
73년생 : 골치 아픈 사람을 만날 수 있겠다.
85년생 : 새로운 사랑을 시작할 수 있겠다.
97년생 : 멀리 보고 가는 것이 좋겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 다시 뛰는 일이 생긴다.
74년생 : 대단히 만족스러운 결과가 있겠다.
86년생 : 주변의 부러움을 사겠다.
98년생 : 노력하고 또 노력하면 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 주변의 도움으로 크게 성장하겠다.
75년생 : 모르는 사이에 일이 벌어질 수 있겠다.
87년생 : 이동수가 매우 크게 작용하겠다.
99년생 : 행동으로 옮겨야 하겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 사람 복과 재물 복이 함께 들어오겠다.
76년생 : 최초 계획대로 치밀하게 밀고 가는 것이 좋겠다.
88년생 : 희망대로 일이 추진되겠다.
00년생 : 새로운 직장을 얻겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.
77년생 : 손님이 구름처럼 몰려오는 대운이겠다.
89년생 : 큰돈이 들어오는 운세이겠다.
01년생 : 미움보다는 용서가 필요하겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 운명처럼 만나 운명처럼 이별하겠다.
78년생 : 사랑보다는 물질을 선택하는 것이 좋겠다.
90년생 : 믿고 함께 가는 것이 좋겠다.
02년생 : 그 얼굴이 내 눈앞에 나타나겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 작은 것에 집착하면 큰 손해를 보겠다.
79년생 : 오래된 문제가 풀려나가겠다.
91년생 : 새로운 일에서 좋은 결과가 있겠다.
03년생 : 하늘에서 큰 복이 내려오겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 해외 진출 기회가 오겠다.
80년생 : 사람 복이 참으로 많아지겠다.
92년생 : 다시 시작하면 좋은 결과가 생기겠다.
04년생 : 하는 일마다 원하는 바대로 이루어지겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 뜻을 세우는 것이 가장 급한 일이겠다.
81년생 : 생각보다 좋은 결과가 나오겠다.
93년생 : 어려움 없이 모든 게 순리대로 가겠다.
05년생 : 새벽에 좋은 소식이 찾아오겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 생각한 대로 행동하면 결과 좋겠다.
82년생 : 기분 좋은 일이 연이어 생기겠다.
94년생 : 어둠은 가고 밝은 것만 펼쳐진다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 희망대로 일이 추진되겠다.
83년생 : 없던 일로 하기는 늦은 감이 있겠다.
95년생 : 모든 분야에서 좋은 결과가 있겠다.