월요일·음력 5월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 6월 29일(월요일·음력 5월 15일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 유난히 힘든 일이 생겨서 고생하겠다.
72년생 : 끝이 보이지 않는 추락이 이어지겠다.
84년생 : 주변으로부터 큰 인심을 얻겠다.
96년생 : 자기의 뜻을 보여주는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 결과보다는 과정이 좋아야 하겠다.
73년생 : 뜻을 가지고 추진하면 성과가 있겠다.
85년생 : 지금이 기회이니 잡아야 하겠다.
97년생 : 뜻을 세워야 비로소 길이 보이겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 체면 살리는 일이 생기겠다.
74년생 : 중심을 잡는 것이 중요하겠다.
86년생 : 속이 상할 일이 생기겠다.
98년생 : 처음 생각한 대로 밀어붙이는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 도와주면 도와준 만큼 성장하겠다.
75년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
87년생 : 이성적으로 대하는 것이 좋겠다.
99년생 : 이익보다는 손해가 크겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 마음에 드는 사람을 만나겠다.
76년생 : 매사 말과 행동을 조심해야 하겠다.
88년생 : 새로운 사람을 만나 새로운 사랑을 하겠다.
00년생 : 화합하면서 앞으로 가겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 주변에서 복이 굴러 들어오겠다.
77년생 : 중국의 도광양회 전략이 필요하겠다.
89년생 : 믿고 맡긴 것이 열매를 맺기 시작하겠다.
01년생 : 무엇보다 중요한 것은 사람이겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 이별보다는 재회를 선택하는 것이 좋겠다.
78년생 : 기다리는 것이 가장 좋은 방책이겠다.
90년생 : 지금을 결정적 시기로 판단해야 하겠다.
02년생 : 무엇보다 중요한 것은 굳은 의지이겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 집 나간 망아지가 복이되어 돌아오겠다.
79년생 : 주변 사람들과 어울리는 것이 좋겠다.
91년생 : 자신만 믿고 가는 것이 좋겠다.
03년생 : 벼랑 끝에서 손을 놓는 용기가 필요하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 변화하면 좋은 일이 생기겠다.
80년생 : 다시 시작하면 좋은 일이 생기겠다.
92년생 : 뜻밖의 일을 당하겠다.
04년생 : 그대 속에 내가 들어갈 수 있겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 지금 다시 시작하면 좋겠다.
81년생 : 새로운 것을 시작할 좋은 기회이겠다.
93년생 : 배신자를 두려워해야 하겠다.
05년생 : 사랑하는 사람과 영원을 약속하겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 공공부문 사업에서 큰 성과가 있겠다.
82년생 : 마음먹은 일이 뜻대로 성사되겠다.
94년생 : 상대방을 조심하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 사람을 가장 우선시 하는 생각이 필요하겠다.
83년생 : 말없는 행동이 중요한 국면이겠다.
95년생 : 새로운 일을 시작하겠다.