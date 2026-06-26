지엠한마음재단, 이주배경 아동 지원 프로그램 시작

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언어·문화 적응 돕는 '다가치 놀이터'…2천만원 후원

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 지엠한마음재단이 이주배경 아동의 언어와 문화 적응을 돕는 통합 지원 프로그램 '다가치 놀이터'를 시작했다.

재단은 지난 25일 인천 부평구에서 프로그램 체험과 후원금 전달식을 열고 초록우산 인천지역본부에 2000만원을 전달했다.

이 프로그램은 인천 지역 이주배경 아동이 증가하는 가운데 언어와 문화적 차이로 학교생활과 또래 관계 형성에 어려움을 겪는 아동들을 지원하기 위해 마련됐다. 단순 언어교육을 넘어 놀이와 체험을 통해 언어능력, 문화 이해, 정서적 안정, 사회적 관계 형성을 함께 돕는다.

지엠한마음재단과 초록우산 인천지역본부는 이주배경 아동을 대상으로 총 22회의 프로그램을 운영할 예정이다. 문화·역사·음식 등을 배우는 테마형 놀이와 공예 체험, 한국 음식을 직접 만들어보는 요리활동, 놀이형 언어교육, 마을 탐방 및 봉사활동 등으로 구성된다.

GM 임직원들과 초록우산 및 지역 협력기관 관계자들이 이주배경 아동 지원사업 후원금 전달식 기념 사진 촬영을 하고 있는 모습 [사진=GM]

25일 행사에는 헥터 비자레알 지엠한마음재단 대표이사 겸 GM 한국사업장 사장, GM 임직원, 초록우산 인천지역본부 관계자, 지역 협력기관 관계자들이 참석했다. 행사에서는 초등학생 이주배경 아동 20명과 함께 컵케익과 샌드위치를 만드는 요리교실을 진행했다.

헥터 비자레알 대표이사는 "이주배경 아동들이 언어와 문화의 차이 속에서도 자신감을 갖고 또래와 지역사회 안에서 자연스럽게 관계를 맺어갈 수 있도록 돕는 것은 중요하다"며 "GM은 초록우산과 지역사회 파트너들과 함께 아동들이 다양성이 존중되는 환경 속에서 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

지엠한마음재단은 2005년 설립 이후 교육, 환경, 건강, 안전 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 펼쳐왔다.

y2kid@newspim.com