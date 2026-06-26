동국생명과학, 몽골 의료진 TACE 심포지엄 개최

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서울아산병원 신지훈 교수 시술 프로토콜 강연

패티오돌 임상 활용·CBCT 적용 방안 공유

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 동국생명과학이 몽골 인터벤션 의료진을 대상으로 경동맥 화학색전술(TACE) 온라인 심포지엄을 열고 아이오다이즈드 오일(Iodised Oil) 제제인 패티오돌(Fattiodol)의 임상 활용과 실제 시술 프로토콜을 공유했다고 26일 밝혔다.

이번 심포지엄은 몽골 현지 의료진으로부터 패티오돌 활용과 TACE 시술 프로토콜에 대한 문의가 이어지면서 마련됐다. 동국생명과학은 현지 의료진이 임상 현장에서 참고할 수 있는 교육 콘텐츠를 제공하기 위해 온라인 방식으로 행사를 기획했다.

강연은 대한인터벤션영상의학회 회장인 서울아산병원 영상의학과 신지훈 교수가 맡았다. 신 교수는 사전 녹화 강연을 통해 TACE의 적응증, 패티오돌의 임상적 역할, 동반 약제 종류, 혼합 비율을 포함한 실제 시술 프로토콜, 콘빔 컴퓨터단층촬영(CBCT)을 활용한 시술 정밀도 향상 방안, 시술 시 주의사항 등을 설명했다.

동국생명과학 로고. [사진=동국생명과학]

이번 강연은 제품 소개보다 실제 시술 현장에서 활용 가능한 프로토콜에 초점을 맞췄다. 패티오돌은 간세포암 환자에게 시행되는 TACE 시술에서 사용되는 아이오다이즈드 오일 성분의 조영제다. 약물 전달과 색전 과정에서 활용된다.

심포지엄에는 몽골 제2국립중앙병원을 비롯해 도르노드, 홉드, 우부르항가이, 옴노고비, 헨티, 다르한, 오르혼 등 몽골 주요 지역 거점 병원과 진단치료센터의 인터벤션 의료진이 참여했다. 수도권뿐 아니라 지방 주요 의료기관 의료진도 참석했다.

동국생명과학은 패티오돌을 포함한 조영제 포트폴리오를 기반으로 국내외 의료 현장에서 제품 접근성과 임상 활용도를 높이는 활동을 이어가고 있다. 회사는 이번 심포지엄을 계기로 해외 의료진 대상 학술 지원 활동을 확대할 계획이라고 밝혔다.

동국생명과학의 패티오돌은 아이오다이즈드 오일 성분 조영제로, 주로 간세포암 환자의 TACE와 림프관 조영 등에 활용된다. 회사 연혁상 패티오돌은 2020년 5월 출시 제품으로 확인된다.

동국생명과학은 조영제 사업을 기반으로 글로벌 시장에서 제품 포트폴리오와 학술 네트워크를 강화하고 있다. 회사는 단순 제품 공급을 넘어 현지 의료진의 임상 활용을 지원하는 방식으로 해외 학술 활동을 이어간다는 방침이다.

동국생명과학 관계자는 "이번 온라인 심포지엄은 몽골 의료진의 실제 임상 수요에서 출발한 학술 교류 프로그램"이라며 "앞으로도 패티오돌을 비롯한 주요 제품의 임상 활용도를 높일 수 있도록 해외 의료진 대상 교육과 학술 지원 활동을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com